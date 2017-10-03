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Белорусские дзюдоисты завоевали четыре медали на турнире в Варшаве

  • 3.10.2017, 18:48

В турнире в Варшаве приняли участие около 1,8 тыс. атлетов из 20 стран.

Белорусские дзюдоисты завоевали 4 медали на международном турнире среди юниоров и молодежи в Варшаве. В возрастной категории 20 лет белорус Марк Шока (60 кг) поднялся на высшую ступень пьедестала, одолев в финальном поединке австрийского атлета Клеменса Вебера. Бронзовые награды завоевали Артур Джаниев (60 кг), Вячеслав Астапов (90 кг) и Егор Кухаренко (свыше 100 кг), передает БелТА.

В турнире в Варшаве приняли участие около 1,8 тыс. атлетов из 20 стран.

Ранее на командных соревнованиях в Актобе (Казахстан) белорусская сборная в составе Дмитрия Шершаня, Вадима Шоки, Ивана Дубины, Игоря Жукова и Александра Ваховяка заняла четвертое место. Участие в состязаниях приняло 9 команд из Беларуси, Казахстана, России, Украины, Республики Корея, Азербайджана, Грузии, Кыргызстана и Узбекистана.

В этом году призовой фонд турнира составил $75 тысяч.

Первое место заняли спортсмены из Казахстана. Дзюдо будет представлено во время II Европейских играх в 2019 году в Минске. Очки, набранные на Евроиграх 2019 года, пойдут в рейтинг атлетов, который будет учитываться для отбора на Олимпиаду в Токио.


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