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Белорусам рассказали, как вернуть до 40% с покупок в интернет-магазинах

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  • 30.10.2017, 10:41
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Многие и не знают, что переплачивают на ровном месте.

Если вы до сих пор не знаете, что такое кэшбэк, то вы продолжаете переплачивать в интернет-магазинах. Сколько? Иногда и на 40%.

Myfin.by провел эксперимент: остановили 10 случайных прохожих и спросили, знают ли они что такое кэшбэк. 8 из 10 знали, но все они имели в виду банковские карты с кэшбэком 1-1.5%. И никто не знал, что совершая покупки в своих любимых магазинах через кэшбэк-сервисы, можно возвращать до 40% с каждой покупки. Только 10% самых продвинутых покупателей знают об этом методе экономии, хотя на Западе успешно пользуются им уже с 1998 года!

Для того, чтобы получать кэшбэк с каждой своей покупки, вам нужно:

1. Зарегистрироваться на сайте кэшбэк-сервиса (один из лучших – SecretDiscounter.ru, который насчитывает более 1000 интернет-магазинов)

2. Выбрать магазин, перейти в него с сайта SecretDiscounter.ru.

3. Совершить покупку так, как вы всегда это делали. Через несколько минут кэшбэк зачислится на ваш счет и отобразится в личном кабинете.

Сколько можно вернуть подобным образом?

В разных магазинах по-разному. С покупок в Wildberries.by SecretDiscounter возвращает 17%, в Aliexpress – до 5%, в Lamoda.by – 4%, в 21vek.by – до 2.5%, в Padarunki.by – 5%, в Amd.by – 1.3%. А есть магазины, в которых ваш кэшбэк составит и 40%! Всего на сайте SecretDiscounter.ru представлено более 1000 магазинов.

В чем подвох, спросите вы? А никакого подвоха нет: кэшбэк-сервис получает от конкретного магазина комиссионное вознаграждение, большей частью которого делится с вами, стимулируя совершать покупки не в магазине напрямую, а переходя на него с сайта кэшбэк-сервиса. В итоге в выигрыше все: вы (сэкономив часть средств, нередко весьма ощутимую), магазин (получил нового клиента) и сам кэшбэк-сервис (заработал на вашей покупке).

Зарегистрируйтесь до 1 ноября и получите платиновый аккаунт в подарок, где на 30% кэшбэка больше!

Также на сайте кэшбэк-сервиса вы найдете многое другое:

Купоны и промокоды к интернет-магазинам. Более 5000 бесплатных купонов к 1000+ онлайн-магазинов (Ламода, Вайлдберриз, Адидас, Алиэкспресс, 5 элемент, Booking.com, 21vek.by, kit.by, elmarket.by, amd.by и многим другим).

Накопительную систему лояльности. Чем больше вы покупаете, тем выше процент возвращаемого вам кэшбэка, максимальный (платиновый) статус дает вам на 30% кэшбэка больше.

Отслеживание посылок. На сайте SecretDiscounter.ru можно бесплатно отследить посылку любой из свыше 300 почтовых и курьерских служб.

Партнерскую программу «Приведи друга». Рассказываете о сервисе своим друзьям и получаете 15% от их кэшбэка, все время, что ваши друзья делают покупки на этом сайте!

Благотворительность. С каждой покупки SecretDiscounter переводит часть своей прибыли в проверенные благотворительные фонды. Также принять участие в добром деле может и любой пользователь – отправив часть своего кэшбэка на благотворительность.

«Секретная фишка». С нового года SecretDiscounter позволит вам получать кэшбэк не только в онлайне, но и вообще с любых покупок: в магазинах, ресторанах, химчистках, стоматологиях, салонах красоты, СТО, страховых компаниях и т.д.


Мнение

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