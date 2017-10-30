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Каталонский парламент признал решение Мадрида и прекратил работу

  • 30.10.2017, 15:54

Каталонский парламент был распущен.

Парламент Каталонии, который был распущен испанским правительством, признал это решение и перестает работать до проведения новых досрочных выборов. Об этом передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.

"Заседание президиума отменено, поскольку парламент распущен", — заявили в пресс-службе законодательного органа.

Также сообщается, что утром в понедельник спикер парламента Карме Форкадель, одна из самых рьяных сторонниц провозглашения независимости, появилась в здании. Она официально сохранит свою должность до проведения досрочных выборов 21 декабря.

Ранее заместитель Карлеса Пучдемона Ориол Жункерас - заявил, что в ближайшие дни в Каталонии примут трудные решения, которые не всегда будет просто понять. О чем конкретно идет речь, политик не уточнил, однако отметил, что "страна имеет столько сил", что рано или поздно Каталонская республика будет создана.

Напомним, каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости региона. За проголосовали 70 депутатов.

При этом резолюция не была опубликована ни в официальном бюллетене парламента Каталонии, ни в официальном бюллетене правительства автономии. По закону в бюллетенях должны публиковаться все документы для их вступления в силу.

А 27 октября сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. Пучдемон 28 октября заявил, что не признает решения испанских властей.


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