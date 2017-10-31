Зачем госСМИ предлагали жителям Полесья прятаться в домах и подвалах 3 31.10.2017, 17:48

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В районных газетах начали появляться странные объявления.

Странное объявление на сайте Петриковской районной газеты выглядело как недоразумение и прожило недолго. Под заголовком «Внимание: в небе дроны» сообщалось, что будут проведены испытательные полеты маломерных воздушных судов. Жителям предлагали, если они заметят или услышат летательные аппараты, немедленно прятаться в постройках. Возможно, появилось объяснение этой таинственной новости, пишет onliner.by.

Заметка со ссылкой на райисполком появилась 23 октября. Сообщалось, что испытательные полеты будут проводиться 26—27 октября.

В райисполкоме нам тогда так и не смогли объяснить, что это значит и кто вообще автор объявления. Сказали лишь, что испытания отменяются, после чего заметка с сайта исчезла.

Между тем Минобороны опубликовало отчет об испытаниях модернизированной ракетной системы залпового огня «Полонез», которые состоялись как раз 26 октября в Гомельской области. Теперь эти РСЗО могут поражать цели на дистанции до 300 км. Сообщается, что полет ракеты проходил над безлюдными и малонаселенными районами и корректировался на всем протяжении.

Заметим, похожие объявления публиковались и ранее в изданиях Столинского и Житковичского районов (там рекомендовалось прятаться в подвале или погребе).

В пресс-службе Государственного военно-промышленного комитета сообщили, что не знают, связаны ли объявления в районных газетах с пусками «Полонеза». В Министерстве обороны также пока не сообщили, имеет ли отношение упомянутая информация о «дронах» в Петриковском районе к испытаниям РСЗО.