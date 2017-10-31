В Бресте студентка повредила авто преподавателя университета 31.10.2017, 23:01

Студентка зацепила бампер и заднее крыло автомобиля преподавателя.

Преподаватель Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина припарковал свой автомобиль на стоянке рядом с вузом. Отведя пары, мужчина вышел на улицу и обнаружил, что у транспортного средства повреждены бампер и заднее крыло. Он обратился с заявлением к сотрудникам милиции, пишет kp.by.

– С камер видеонаблюдения, установленных возле университета, были изъяты записи, которые позволили установить маршрут водителя. Проехав по маршруту виновника аварии, и благодаря записям с камер видеонаблюдения возле одного из храмов Бреста, мы установили номер автомобиля, фигурировшего в ДТП и его владельца, девушку-студентку этого же вуза, – рассказал старший инспектор по розыску Батальона ДПС ГАИ УВД Брестского облисполкома Дмитрий Луконин.

Уже через несколько часов виновница рассказывала милиционеру о случившемся и о своем испуге за возможное наказание.