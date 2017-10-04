Стоит ли искать «польский след» в деле Максима Мархалюка? 1 4.10.2017, 18:04

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Поиски пропавшего в Беловежской пуще мальчика идут уже 18-й день.

Подляшский сайт podlasie24.pl рассказал, что полиция города Седльце, что на полпути от Бреста до Варшавы, проверяют сообщение о неизвестном мальчике, который в 20-х числах сентября скрылся в фуре дальнобойщика, ничего о себе не рассказал и убежал из машины в деревне Белки. Парень, о котором идет речь, подходит по описанию на Максима Мархалюка, которого с 16-го сентября ищут в Беловежской пуще.

Предполагается, что мальчик забрался в кабину машины на стоянке в Любортовском повете Люблинского воеводства. От Нового Двора до Любортова - около 250 км дороги на машине или около 195 км напрямую.

В полиции в Седлеце «Свабодзе» отказали в официальном комментарии и посоветовали обращаться к милиции в Беларуси, которая занимается поиском пропавшего парня.

Официальный представитель Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич расказал корреспонденту «Свабоды», что никакой информации относительно пропавшего Максима Мархалюка польская сторона не передавала.

«Информацию, которая была в СМИ мы прочитали, она будет принята во внимание», - добавил он.

Источник в польской полиции, которая пожелала остаться анонимной, рассказала корреспонденту «Свабоды», что полицейские выезжали на место, где мальчик убежал из фуры, опрашивали свидетеля, но нет ни прямых, ни косвенных доказательств того, что речь идет о Максиме Мархалюка.

«Та информация, которой мы владеем, склоняет нас к мысли, что это не мальчик из Беларуси, которого ищут в Беловежской пуще», - добавил источник.

В Беларуси продолжают поиски уже 18-й день

По факту исчезновения Максима Мархалюка Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УПК. Рассматривается и уголовная версия исчезновения, но основная версия по-прежнему остается неизменной: Максим заблудился в лесу.

Первые сообщения в СМИ об исчезновении Максима Мархалюка появились 18 сентября. В сводке говорилось, что в милицию обратилась мать 10-летнего мальчика и сообщила, что около 20.00 вечером 16 сентября он поехал на велосипеде в сторону леса возле своей деревни и исчез. Уже в 22 часа 16 сентября Максима начали искать - родители, односельчане, сотрудники милиции и МЧС.

В лесу нашли велосипед мальчика, пакет с грибами, но больше никаких следов. По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, в течение 2017 года в лесах Беларуси потерялись 26 детей, не найден до сих пор только Максим Мархалюк. В большинстве случаев поисковые операции завершались успехом в первые же сутки.

Ранее мальчика искали с участием сотен волонтеров, но в минувшую пятницу сотрудники МЧС и МВД решили, что сейчас большого количества искателей не нужно, в дальнейших поисках примут участие специалисты.