Юрий Ляшенко: Люди все больше обсуждают весенние протесты и акцию 21 октября 8.10.2017, 12:59

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Только свободные выборы и круглый стол с участием оппозиции могут предотвратить голодные бунты в Беларуси.

Об этом пресс-службе БНК заявил представитель Белорусского Национального Конгресса в Светлогорске Юрий Ляшенко. По его словам, социально-экономическое положение в регионе, как и по всей стране, критическое.

— Жители многих городов сообщают нам, что ситуация с пенсиями и зарплатами стала критической. Как обстоят дела в вашем регионе?

— Светлогорск согласно официальной статистике, считается относительно благополучном городом. Однако при ближайшем рассмотрении проблем здесь не меньше, чем в целом по стране. У меня много знакомых и друзей. Я вижу и знаю, как люди пытаются свести концы с концами при средней зарплате по Светлогорску в 250 рублей.

Что касается социальных пособий и выплат — ситуация настолько ужасная, что не передать словами. У людей с ограниченными возможностями пенсия — от 150 до 200 рублей. Этого должно как-то хватить на жилье, коляски, костыли, лекарства. А за что питаться, одеваться или выйти на улицу? У людей не остается денег, они заложники ситуации.

Возьмем Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат. Сейчас людей перевели на четырехдневку, в месяц им платят 150 рублей. Химволокно — такая же ситуация. Идет большое количество сокращений, отправляют людей в отпуск за свой счет. В прошлом месяце работали по три дня в неделю. Сотрудников принудительно держали, платили копейки, около 100-120 рублей, говорили: приходите иногда на работу, если будет что-то экстренное мы вам позвоним.

— Как люди выживают в такой ситуации?

— Многие сидят в огородах, у кого-то родители в деревне или родственники, которые иногда подкинут кусок сала или мешок бульбы. Без этой поддержки выжить будет не возможно.

Если нет подсобного хозяйства, нет огорода или дачи… Мне просто жалко этих людей, они в магазине покупают себе косточки для собак, что бы наварить суп на вечер. Многие просто рванули в грибы, что бы запастись на зиму хоть какой-то едой.

Это просто катастрофа. Пожилые люди просто не могут позволить себе покупать нормальные лекарства, хорошие импортные препараты. Вынуждены брать белорусские, третьесортные, которые просто не помогают. Они не могут нормально дожить свой век.

— Обсуждают ли проблемы в транспорте, на предприятиях? Что говорят?

— Винят, в основном, власть. Не все до конца понимают, кто виноват — министр какой-нибудь, глава облисполкома или другие чиновники. Намного выросло количество людей которые прямо винят главого «смотрящего за страной». Многие говорят — и в этом есть серьезная опасность не только для Лукашенко, но и для всей страны — что решить проблемы может только Москва. Возможностей выйти из кризиса у сегодняшних властей нет — с этим согласны все.

— Но есть и другие пути решения проблем.

— Да, и об этом тоже говорят. Обсуждают весенние протесты. Многие из моего круга общения настроены поддержать Марш рассерженных белорусов 2.0, у кого есть возможность — поедут в Минск 21 октября. Говорят о том, что нужно народу больше объединяться, а властям — идти на диалог и прислушиваться к требованиям простых людей, делать выводы и проводить реформы. Должны пройти нормальные выборы, чтобы работали действительно настоящие депутаты, чтобы представители властей на самом деле представляли народ. Иначе в конце концов окончательно потеряем суверенитет, станем окраиной РФ — как Смоленская или Брянская области и окажемся в намного худшей ситуации.