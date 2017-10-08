Гомельские активисты отстаивают в ООН право на мирный протест 8.10.2017, 16:12

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В Комитет ООН по правам человека подана еще одна жалоба по поводу запрета в Беларуси мирных собраний.

Активист Объединенной гражданской партии (ОГП) Владимир Непомнящих из Гомеля обратился в Комитет ООН по правам человека с жалобой на запрет местными чиновниками 19 февраля текущего года демонстрации и митинга, которые прошли в областном центре в знак протеста против декрета о «тунеядцах» с участием тысяч человек, пишет gomelspring.org.

Как сообщает правозащитник Леонид Судаленко, оказывающий помощь в защите гражданских и политических прав, сначала активист пытался добиться правды на национальном уровне, «но белорусская Фемида стала на сторону чиновников». После того, как все внутренние средства эффективной и доступной правовой защиты были исчерпаны, активист принял решение о поиске справедливости на международном уровне.

«В жалобе я раскрываю факты, как на самом деле обстоят дела с правами человека в моей стране. Вначале чиновники запретили проведение акции протеста против безумного декрета о «тунеядцах», а когда люди все равно вышли протестовать, наиболее активных власть опять же преследовала в судебном порядке. Лично мне это стоило 4-х суток ареста и крупного денежного штрафа, равного моей среднемесячной пенсии», - заявил Владимир Непомнящих.

Он просит комитет признать факт нарушения Республикой Беларусь его прав в соответствии со статьей 19 (свободное выражение своего мнения) и статьей 21 (свобода мирных собраний) Международного пакта о гражданских и политических правах, а также рекомендации ООН для властей «о приведении национального законодательства о массовых мероприятиях и практики его применения в соответствие с международными обязательствами страны».

Правозащитник отметил, что по жалобам гомельских активистов Владимира Секерко, Василия Полякова, Владимира Кирсанова и Анатолия Поплавного на запрет мирных собраний Комитет ООН по правам человека уже семь раз принимал решения. В этом году было принято еще одно решение – Зинаида Шумилина и еще 12 человек доказали массовое нарушение гомельскими чиновниками их прав на мирные собрания и выражения мнения.

«Во всех случаях международные эксперты не только признали нарушение права на мирные собрания, но и рекомендовали правительству Беларуси привести национальное законодательство и практику его применения в соответствие со своими международными обязательствами», - подчеркнул правозащитник.

Напомним, 21 октября в Минске пройдет Марш рассерженных белорусов 2.0. Одним из требований акции, которая начнется в 14:00 на Октябрьской площади, является повышение размера зарплат, пенсий, стипендий и пособий.