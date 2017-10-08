Работники «Ковры Бреста»: Станки то работают, то стоят, в городе работы нет. И как жить? 11 8.10.2017, 18:46

3,020

«ОАО «Ковры Бреста» должно более $6 миллионов, а его работники опасаются ликвидации предприятия.

«Станки то работают, то стоят. Люди в страхе, что предприятие остановят. В городе работы нет. И как жить?» – таково сейчас, по мнению одного из работников брестского коврового комбината, настроение в коллективе. Уже три года (с сентября 2014 года) предприятие работает в рамках экономической несостоятельности (банкротства). Пятилетний срок санации заканчивается в ноябре 2019 года, а рассчитаться с кредиторами предприятие не может. Если все пойдет по худшему сценарию, его ждет ликвидация и продажа промышленного имущественного комплекса (ПИК) или «по частям», пишет vb.by.

КОВРЫ ПРЕВРАТИЛИСЬ В «ЛАПТИ»

Один из представителей директорского корпуса Бреста, ранее работавший на комбинате, недоумевает, зачем нужно «мучиться» с проблемным предприятием:

«Время ковров, по большому счету, прошло. Когда-то свои же сотрудники разбирали их по цене завода мигом. Человек, занимавшийся реализацией, говорил: «Уже не только полы застелили, но и потолки, и стены, и все равно: «Дай!». Благодаря коврам мы покупали дефицитное оборудование. А сейчас так ли много желающих приобрести ковер?.. Надо успокоиться и принять это как факт. Извините, ну не носим мы уже лапти. Значит, не надо пытаться реанимировать «лаптевую фабрику». Лучше ее перепрофилировать».

«УСТОЙЧИВАЯ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ»

Виктор Мариничев, назначенный в 2014 году антикризисным управляющим, поначалу был уверен: «Прорвемся. Только нужно набраться терпения» (цитата из интервью). И еще: «Я всю жизнь занимаюсь коврами. И убежден, что ковры продаются. Основная моя цель – возрождение рынков сбыта. Если будут продажи, предприятие выживет». Увы, пока получается только терпеть...

Планы санации по возврату заемных средств не выполняются. Общая сумма требований в реестре кредиторов, утвержденном общим собранием кредиторов и Экономическим судом Брестской области, составляет 12,5 млн рублей. Основные кредиторы – Министерство финансов (4,6 млн рублей) и ОАО «Беларусбанк» (6 млн руб.).

Аудиторская проверка, проведенная индивидуальным предпринимателем Майей Климович, показала, что «дефицит денежных средств ОАО «Ковры Бреста» за период с 1 января по 31 декабря 2016 г. составил 282 тыс. руб., что не соответствует предусмотренному планом санации положительному денежному потоку в размере 3606,9 тыс. руб. Оценка (…) по состоянию на 31 декабря 2016 г. свидетельствует о неплатежеспособности организации, приобретающей устойчивый характер».

ПИКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В текущем году, по данным управления экономики облисполкома, ситуация ухудшилась. Объемы производства с января по июль снизились на 17 % в сравнении с прошлым годом. В первом полугодии убытки от реализации составили 134 тыс. руб., рентабельность продаж - «минус» 2,5 %.

Задействована треть мощностей. Сравним: после реконструкции 1984 года (а первый ковер был соткан в июне 60-го) проектная мощность коврового комбината составляла 5 млн квадратных метров ковров в год! Сейчас технические возможности – около 2,4 млн кв. м ковровых изделий, т. е. вдвое меньше. Но и они не используются в полной мере. В 2016 году было выпущено 993 тыс. кв. м изделий и тем самым был задействован 41 % производственных мощностей. За семь месяцев текущего года эти показатели составили соответственно 488 тыс. кв. м и 35 %. Трудится в ОАО 366 человек.

НАШ КОВЕР В ПАКИСТАНЕ КО ДВОРУ?

Средств, вырученных от продажи ковров, хватает на заработную плату (в среднем, по официальным данным управления экономики горисполкома, она номинально составляет около 530 рублей) и закупку, хоть и с перебоями, сырья. Не заметно экономического эффекта от продажи и сдачи в аренду неиспользуемого имущества, зданий и оборудования. Хотя значительную часть незадействованных площадей уступили мебельной компании «Блэк Рэд Уайт» под строительство логистического комплекса.

Наиболее реальным выходом из сложившейся ситуации представляется поиск инвестора. С этой целью уже произведена оценка имущества предприятия, в том числе и отдельно производственного комплекса. Партнерам в Пакистане неоднократно вносили предложения по созданию совместного предприятия. Там есть сырье, рынки сбыта и незанятое население. Осталось (всего-то) дождаться положительного ответа.

Каков градус оптимизма у антикризисного управляющего – узнать не удалось. Виктор Мариничев с некоторых пор от интервью воздерживается.