Под Гомелем власти сносят постройки дачников 2 1.11.2017, 13:25

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В Плесах сносят сараи, гаражи и целые коттеджи.

С дачными постройками приходится расставаться тем, кто не успел отреагировать на уведомления от госорганов.

Изначально участки в садоводческом товариществе "Жемчужная поляна" выделялись без права строительства. Но со временем там появились не только сараи, но и целые коттеджи, пишет gomel.today.

Еще в октябре 2014 года территория товарищества вошла в состав Гомельского района. Власти потребовали от дачников до первого ноября снести самовольные постройки и привести земельные участки в состояние «пригодное для использования их по прямому назначению».

Тем, кто проигнорировал требование власть имущих, приходится расставаться со своими сараями. Дачники, которые успели построить что-то более серьезное, получили предложение выкупа участка с правом застройки. Некоторые воспользовались возможностью, но большинство участков изымается и выставляется на аукцион.

Снос самовольных построек начался. Уже снесли ржавый металлический гараж и небольшой бетонный короб. Работы по деконструкции строений проходили 26-го и 27-го октября. Тем, кто не предпримет мер по узакониванию своих прав на участок, придется расстаться со своими участками и постройками.