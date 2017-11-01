Слуцкий школьник придумал, как отслеживать посылки на таможне 8 1.11.2017, 18:45

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На счету Яна Шляхова уже несколько перспективных проектов.

Одиннадцатиклассник слуцкой СШ № 11 Ян Шляхов создал приложение, которое помогает искать лекарства в аптеках. А его проект «PostTracker — система отслеживания посылок» — победил на XX конкурсе работ исследовательского характера Минской области, пишет kurjer.info.

Ян Шляхов

Ещё одно его приложение — развлекательное. Оно связано с вымышленным миром Гарри Поттера. «Прилага» по лицу хозяина смартфона и его анкете определяет, какой факультет Хогвартса больше всего подходит человеку.

Кто такой Ян Шляхов?

Я учусь в 11-м классе СШ № 11. Люблю математику, историю, химию, информатику.

В детстве плёл цветочки из бисера, мелкие игрушки, занимался пением. В четвертом классе мечтал стать генетиком. Мне и сейчас интересно изучать биологию, как устроены организмы. В 5−6 классе я решил стать поваром, потому что люблю есть. Умею готовить мясо по-французски, шаурму и курицу.

Владею русским и английским языками. На «инглише» могу читать литературу и смотреть фильмы. Умею играть на гитаре — мне нравится постпанк.

Три проекта Яна Шляхова

Проект «Распределяющая шляпа Хогвартса». Летом сделал развлекательное приложение, которое по лицу и анкете определяет тебя на факультет Хогвартса. Если бы поступил в школу чародейства и волшебства, то меня бы шляпа распределила в Слизерин. Помните, в фильме шляпа сразу хотела отправить Гарри Поттера туда, а не в Гриффиндор, а он тихо шептал: «Только не Слизерин, только не Слизерин»? Сам бы хотел учить на факультете Гриффиндор, так как там в учениках воспитывают благородие, честь и отвагу.

Потом я переосмыслил проект и переделал его. Получилось новое приложение, которое подбирает покупателю продавца-консультанта по гендеру, эмоциям, возрасту и другим показателям. Допустим, бабушка зашла в магазин с техникой, приложение подберёт ей консультанта, который лучше всего находит общий язык с пожилыми людьми. Приложение предназначено для упрощения работы консультантов в магазине и торговых центрах. Пока оно в разработке и закрыто.

Поиск ближайших и дешёвых аптек. Мне часто надо было ходить в аптеку за лекарствами, поэтому я решил упростить себе жизнь приложением, в котором можно было ввести нужное лекарство, и мне выдавали аптеку. Сейчас этого проекта уже нет, так как появились удобные аналоги: 103. by, tabletka.by.

Проект «PostTracker — система отслеживания посылок». Однажды мы шли с Владом Гадаловым по Минску. Ему по почте пришёл ноутбук из Америки. Он переживал, что за время в пути с ним могло что-нибудь случиться. Чтобы удостовериться, всё ли в порядке с ноутбуком, не вскрывая упаковки, мы проверили его на сканере в метро. Так пришла идея создать сайт, где с помощью сканера будут отслеживать посылки на всех проходящих таможенных пунктах.

То есть на таможенном пункте посылка будет проходить под сканером и будет видно, пропало ли что-то с прошлых таможенных участков, поломалось ли во время переездов, вскрывалась ли посылка. Это делается при помощи алгоритмов компьютерного зрения. Если что-то пропало или повредилось, покупателю и продавцу придёт информация. Покупатель её увидит в личном кабинете. Сейчас мы изучаем вопросы защиты и конфиденциальности кабинета и посылок.

В первую очередь, это хорошо для продавцов. Потому что есть много мошенников, которые заказывают посылку, потом проводят некоторые манипуляции (например, снимают крышку с фонарика) и предъявляют претензии продавцу. Тот, естественно, вынужден делать скидку.

Во вторую очередь, удобно покупателям. В случае поломки они будут знать, к кому обращаться, где именно испортили посылку.

Одноклассницы просят поделиться акциями

— У меня свободное посещение во время работы над проектами. Есть одноклассники, которым не нравится, что я не хожу в школу и получаю хорошие оценки (средний балл за прошлый год — 9,3). Это неприятно. В школе ты сидишь 6 часов на уроках и 2 часа тратишь на них дома, а дома работаешь над проектами по 18 часов за компьютером. Много ешь, пьёшь кофе, портишь здоровье. Иногда отец отправляет меня на улицу, чтобы проветрился.

Одноклассницы просят меня основать компанию c оборотом в миллиарды долларов, и поделиться с ними акциями.

«Работать в EPAM хотят все»

Как говорится, где родился, там и пригодился. Не скажу, что хочу ехать из Беларуси, но получить опыт зарубежных стран не против. Интересно побывать в Австрии, Франции и других странах.

Поступить хочу в БГУ на программиста. Было бы здорово, если бы я получил работу в EPAM — белорусской айтишной компании, которая занимается всем подряд. В ней работают тестировщики, дизайнеры, разработчики и другие. Работать в EPAM хотят все.