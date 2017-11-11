Гомельские блогеры поддержали француза, которого задержали за патрон-сувенир 1 11.11.2017, 22:37

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Белорусские блогеры подали пример солидарности.

Гомельские блогеры из проекта «Роторная Жатка» передали передачу Жолану Вийо, который обвиняется в пересечении границы с одним патроном и находится в гомельском СИЗО:

- Белорусское законодательство предусматривает до 8 лет для Жолана Вийо. Виновен или нет, скоро решит суд, 15 ноября. Ну а пока решили немножко скрасить белорусские реалии тюрем своим белорусским гуманизмом. Спасибо тем, кто принял участие!