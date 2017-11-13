Жителя Гродно за неуплату коммуналки выселяют из приватизированной квартиры 2 13.11.2017, 16:59

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Иск о принудительной продаже жилого помещения уже рассмотрен в суде.

Пока такого прецедента в Гродно не было, но один кандидат на выселение из принадлежащей ему комнаты уже есть. Иск о принудительной продаже жилого помещения уже рассмотрен в суде.

Как сообщили Гродненской правде в Едином информационном расчетно-кассовом центре, в этом году будут поданы иски в суд еще на четверых владельцев приватизированных квартир. Они задолжали за коммунальные услуги 8,7 тысячи рублей.

После решения суда им придется переселиться в менее комфортабельное жилье после того, как их квартиры будут проданы с публичных торгов.

В октябре поданы иски в суд на 22 неплательщиков коммунальных услуг в домах коммерческого использования и арендного жилья.

– Из 73 119 лицевых счетов приватизированного и коммерческого жилья, за исключением домов ЖСПК, 7 069 счетов с просроченной задолженностью, – рассказала директор Единого информационного расчетно-кассового центра Елена Орел. – На первое октября она составила 435,5 тысячи рублей. Половина должников не платили за квартиру по три месяца. Такая же картина и в домах ЖСПК.

Ошибаются те, кто считает, что неплательщикам в домах ЖСПК крайняя мера не грозит. Если через месяц после получения предупреждения собственник квартиры в таком доме не погасит долги, еще один иск в суд будет подан на понуждение его к отчуждению или на принудительную продажу квартиры.

Сегодня спрос с неплательщиков строгий. На работу им отправляются исполнительные листы на удержание суммы долга из заработной платы. Только за октябрь отправлены 335 исполнительных надписей, в целом за десять месяцев года – почти три тысячи.

Должники приглашаются на заседание администраций районов города. Работники расчетно-кассового центра сами приходят к ним домой, предлагают заключить договоры рассрочки платежа. Из 180 человек, которых в октябре посетили, 34 тут же погасили долги.

– Когда после всех напоминаний и увещеваний владелец неприватизированного жилья в течение двух месяцев не вносит плату за коммунальные услуги, отправляем ему уведомление, и если в течение третьего месяца не платит по счетам, готовим документы в суд на выселение, – рассказала ведущий юрисконсульт Единого информационного расчетно-кассового центра Оксана Хоха. – В частном жилфонде предупреждение вручаем после шестимесячной задолженности, также даем месяц на то, чтобы человек мог решить свои проблемы и оплатить услуги. Если реакции нет, подаем иск в суд.

Если в процессе рассмотрения судом искового заявления должник не вносит плату, суд выносит решение о понуждении к отчуждению. Дается целый год для того, чтобы собственник самостоятельно продал свою квартиру и погасил задолженность либо сделал это из других источников. После истечения года со дня вступления в силу решения суда, мы подаем еще одно исковое заявление о принудительной продаже жилого помещения.