Как выглядели минские киоски 70 и 20 лет назад 2 14.11.2017, 19:31

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Пик популярности киосков в столице пришелся на девяностые годы.

The Village Беларусь порылся в архивах и поглядел, как менялись столичные киоски с сороковых до девяностых: от невзрачных деревянных будочек через красивые стеклянные павильоны к грубым металлическим ящикам.

До войны и вскоре после нее киоски выглядели как деревянные будочки с небольшим окошком-лотком, а боковых окон-витрин могло и вовсе не быть.

К концу пятидесятых на смену невзрачным будочкам приходят киоски дизайнерские: восьмигранные, с окнами-витринами почти по всему периметру. Стекла начинаются примерно от уровня пояса горожан, нижняя часть киосков остается непрозрачной. Но в городе еще полно киосков старого типа: прямоугольных, с небольшим остеклением. Часто они стоят рядышком, но постепенно старые киоски вытесняются новыми.

Газета «Советская Белоруссия» писала в 1964 году: «Улыбку улиц все реже омрачают былой безвкусной монументальностью всякие ларьки и киоски. Сооружения эти теперь щеголяют изяществом своих новых форм, зеркальными большими стеклами, яркими красками».

А перед хлебобулочным магазином на площади Победы (сейчас он называется «Каравай») стоял киоск… нет, не с булочками и пирожными, а с носками и чулками! Его конструкция слегка отличается от газетных киосков, а на стеклах через трафарет в разное время печатали надписи «Киоск… чулок-носков» или «Чулочно-носочные изделия». За носками и чулками заглядывают и девушки на коньках, и женщины в летних платьях. Часть изделий продается в красивых разноцветных конвертах. Киоск тоже попал в объектив Жака Дюпакье.

Где-то к концу семидесятых на улицах снова ставят прямоугольные киоски — в них металла больше, чем стекла, а легкости и изящества меньше. Газетные киоски красят в бело-голубой, киоски театральных касс — в бело-красный.

В восьмидесятых целые ряды киосков и палаток выстраиваются на рынках и перед магазинами.

Но пик популярности киосков пришелся на девяностые годы. Перед каждым магазином в центре города и в микрорайонах стояло хотя бы по одному квадратному или шестигранному киоску — а частенько до десятка и более. Больше всего их было на Комаровском рынке: свыше сотни. Бывший минский мэр Михаил Павлов повел против киосков войну, и почти все они исчезли с городских улиц к 2007–2008 годам. Остались лишь киоски с газетами да талончиками на проезд.