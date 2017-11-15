«Завтра в Печи»: Призывники рассказали о своих настроениях 1 15.11.2017, 12:10

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В этом году осенний призыв в белорусскую армию начался в сентябре.

А в середине ноября несколько тысяч парней направят в воинские части на срочную службу, в том числе в учебный центр в Печах под Борисовом.

Среди них есть разные: совсем взрослые, те, кто работает по распределению после учебы, но большинству только исполнилось 18 лет. Настроения новобранцев также отличаются: от нежелания «тратить полтора года жизни» до стремления попасть в элитные подразделения.

Трагическая гибель 21-летнего Александра Коржича, которого нашли повешенным в подвале на территории 72 ОУЦ в Печах, всколыхнула белорусское общество.

Смерть Коржича отразилось и на нынешних призывниках: одного мать отправляет в печально знаменитую «учебку» со слезами на глазах, другой говорит, что на всякий случай сохранит номер военной прокуратуры.

Утром 15 ноября они обязаны явиться на сборы в своих городах, а после сесть на поезд и поехать в Печи. Накануне корреспондент belsat.eu пообщалась с будущими солдатами.

«Идиоты убили парня из-за денег»

18-летний Сергей М. учился на электрогазосварщиков, но вакансий по специальности в родном городе не нашлось. Тогда парень решил: лучше пойти в армию, а закончив срочную службу, подписать контракт. Мечтает служить в пограничных войсках. «Сидеть на плечах родителей – не для меня», – уверен Сергей.

Спрашиваем, слышал ли он о трагедии в Печах и что думает на этот счет. Сергей начинает говорить неохотно, но постепенно проникается доверием.

«Конечно, я слышал об истории с Коржичем, читал статьи. По-моему, просто идиоты парня из-за денег убили. По сути нужно высший офицерский состав в части сменить – это они виноваты во всем… Чтобы на гауптвахту таких закрыли лет на 15 – может что-то дошло бы! А еще можно министра обороны снять и поставить на пост серьезного человека», – эмоционально говорит Сергей.

Он рассказал, что призывники создали в социальной сети совместный чат, в котором знакомятся и обмениваются мнениями, а также ссылками на публикации по «делу Коржича». К чату позволили присоединиться и нашей журналистке.

«Может, нас послушают и снимут старший состав 72 ОУЦ. Как думаете, пацаны?», – обращается Сергей к сослуживцам.

18-летний Митя тоже много читал о трагедии, но считает, что ему ничего не угрожает.

«Надеюсь, после этого случая ближайшие 5-7 месяцев все будет в порядке, будут с нас пылинки сдувать, как говорили в военкомате».

Еще один призывник, Глеб, настроен не очень оптимистично:

«Порядок будет максимум на год, потом начнется снова. Может, дедовщина станет немного мягче, но уничтожить ее нереально. Некоторым командирам она выгодна».

Как рассказывает Сергей С. из Постав, мать отправляет его в Печи со слезами на глазах, хотя раньше хотела, чтобы сын служил в армии.

«Мама была только за мою службу, но когда узнала, что направят не туда, куда я хотел попасть, да еще и через Печи, то, конечно, выступила против. Говорила: не пущу, лучше штраф заплачу. Мне как-то удалось убедить ее».

Артем из Минска закончил обучение в университете и работает по распределению. Хотел бы продолжать, но пришла повестка из военкомата.

«Я в принципе не хочу в армию. К трагедии отношение было негативное, после еще ухудшилось. Вместо того, чтобы работать и платить налоги, я буду год заниматься неизвестно чем да еще и с риском для здоровья», – возмущается Артем.

Как бороться с дедовщиной? Отвечают призывники

Мы спросили у ребят, каким образом можно избежать конфликтных ситуаций и насилия в армии. Известно, что у погибшего Саши Коржича прапорщики требовали деньги с карточки, поэтому таким вопросом призывников не удивить. Так что же делать, когда «деды» или командование посягает на твое имущество?

«Не брать большие деньги с собой и никому не показывать, что у тебя есть что вымогать», – советует сослуживцам Влад.

«В такой ситуации мало что сделаешь. Деньги не отдашь – так отберут силой, еще и изуродовать могут», – теряется Станислав.

«Иногда – улыбайся, иногда – делай каменное лицо, иногда – отбивайся. Ну и на всякий запишу на симку номер военной прокуратуры», – говорит Артем.

Многие призывники считают дедовщину неотъемлемой и неизбежной частью службы, поэтому заранее устанавливают контакт с земляками, которых призвали раньше. «Будем иметь там своих дедов», – хвалятся ребята.

На вопрос, как и кого, по их мнению, следует наказать за трагедию в Печах, будущие солдаты говорят:

«Я считаю, лучше провести отставки на среднем уровне в виде прапорщиков, командиров взводов и рот. Их надо посадить и далее старательно подходить к обучению новых. А насчет отставки министра… Мне кажется, он просто всего не видит. Ради приличия иногда поедет в какую-то часть, там все быстренько уберут, покрасят бордюры, койки по линейке выставят, особенно непонятливых сошлют в больницу. Вот и получится образцовая часть, все тихо-гладко», – делится мнением минчанин Артем.

Остальные наши собеседники настроены более решительно. У них свое понимание справедливости:

«Рыба гниет с головы», «отклонять командование от должности за любой косяк», «посадить человек 20 офицеров за их ошибки», «виновных – в колонию», «под трибунал», – в один голос говорят сегодняшние призывники.

Напомним, 21-летнего солдата Александра Коржича 3 октября нашли повешенным в подвале на территории воинской части в Печах. Труп Коржича нашли со связанными шнуром ногами и надетой на голову майкой. По словам родственников и друзей Александра, парень стал жертвой дедовщины: у него вымогали деньги, его били, над ним издевались и в результате убили, а потом имитировали самоубийство.

Сначала в Минобороны утверждали, что Коржич совершил суицид, а Следственный комитет заявил, что признаков криминального характера смерти солдата не наблюдается. Но потом следователи возбудили ряд уголовных дел в отношении военнослужащих по ст. 443 (дедовщина), 455 (бездействие власти, повлекшее тяжкие последствия), 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В СК утверждают, что на теле 21-летнего Коржича не обнаружено телесных повреждений кроме борозды от петли.

По уголовному делу о гибели Коржича предъявлено обвинение 10 военнослужащим, еще 5 (среди них – один офицер) находятся в статусе подозреваемых.