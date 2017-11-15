Макей: Беларусь готова направить миротворцев на Донбасс 40 15.11.2017, 13:49

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ВЛАДИМИР МАКЕЙ

ФОТО: ИТАР-ТАСС

Глава МИД Беларуси заявил, что Минск рассматривает направление миротворческого контингента на Донбасс.

Минск готов направить миротворческий контингент в Донбассе. Об этом заявил в среду глава МИД Беларуси Владимир Макей, передает БелТА.

«Мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент, если это будет приемлемо всем заинтересованным сторонам, для того, чтобы участвовать в решении миротворческих задач», - подчеркнул он.