БПЦ под «Магутны Божа» презентовала перевод Нового Завета на белорусский язык 1 15.11.2017, 20:32

Библейская комиссия при БПЦ работала над переводом Нового Завета с древнегреческого оригинала 25 лет.

В Минске презентовали Новый Завет на белорусском языке. Библейская комиссия при Белорусской православной церкви работала над ее переводом с древнегреческого оригинала 25 лет. На презентации глава БПЦ рассказал, как готовилась книга, чем она важна для церкви и прихожан, а также почему до сих пор не выучил белорусский язык, передает tut.by.

Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел с экземпляром Нового Завета, изданного на белорусском языке

«Новы запавет Госпада нашага Іісуса Хрыста» — так называется книга, над которой белорусские богословы и филологи работали 25 лет. На ее презентацию в Национальной библиотеке приехали митрополит Минский и Слуцкий Павел, глава католической церкви Тадеуш Кондрусевич.

Новый Завет с древнегреческого оригинала переводила Библейская комиссия БПЦ. Издание приурочили к 500-летию со дня выхода первой книги белорусского просветителя Франциска Скорины.

Глава Белорусской православной церкви, митрополит Павел вспомнил и Франциска Скорину, и просветителей Кирилла и Мефодия.

— Если мы обратим внимание, каждый просветитель, миссионер, проповедник,

который нес слово Божие, чтобы иметь успех проповедей, понимал, что нужно говорить на родном языке (того народа, к которому шел. — Прим.). (…)То, что теперь люди могут читать Новый Завет на своем родном языке — чрезвычайно важно. Это выдающееся событие, я бы даже сказал — историческое. Какие-то части переводились и раньше, главы Евангелия, но сегодня это цельный сборник, который переведен на белорусский язык.

Пока тираж книги небольшой — 6 тысяч экземпляров. Библию на белорусском можно будет купить в церковных лавках, в Кафедральном соборе. Кроме того, ее обещают оцифровать, чтобы сделать доступной каждому желающему.

— Будем смотреть: будет спрос — будем переиздавать, — отметил митрополит, комментируя то, что тираж пока невелик.

— Означает ли появление Нового Завета на белорусской мове, что в Беларуси будет больше богослужений на белорусском языке? — поинтересовался журналист.

— Я бы не стал связывать появление этой книги с богослужениями на белорусском языке. Вы понимаете, у нас нет такой канонической или догматической установки относительно языка. Будут люди желать — можно совершать богослужения (на белорусском языке. — Прим.). Дело в том, что многие люди, которые сегодня ходят в храм, привыкли молиться на церковнославянском языке. У нас была попытка. Несколько лет назад один из настоятелей, ревностный такой, решил сразу все богослужение перевести на белорусский язык. Ну и что — люди перестали ходить, потому что для них было тогда непонятно. Сегодня вырастает такое поколение, которому белорусский язык будет ближе.

— Будут люди тянуться к богослужению на белорусском языке, и пастырь — он же должен заботиться о каждом человеке — будет обращаться и молиться с людьми, на котором им будет удобно и полезно.

Вскоре после назначения в Беларусь митрополит Минский и Слуцкий Павел рассказывал, что сам хочет выучить белорусский язык.

— Вы знаете, искренне скажу: засосала, затянула будничная административная деятельность, — признается глава БПЦ. — Многое, что я слышу на белорусской мове, я «разумею», но как тот мудрый пес, все понимаю, но сказать не все могу. Я думаю, что со временем буду продолжать этим заниматься. Суета заедает.

Тех, кто работал над переводом, наградили почетными церковными грамотами и медалями.

Фото: Дарья Бурякина

Кроме них православные священники — например, отец Сергий Гордун, который рассказал о том, зачем нужно было снова перевести Библию на белорусский язык. Он отметил, что после первой презентации Нового Завета этим летом кроме положительных отзывов приходилось слышать и недоумение.

— Хіба ж праваслаўная царква не ведае, што Свяшчэннае пісанне ўжо перакладалася на беларускую мову і не раз выдавалася? — процитировал Сергий Гордун упреки. — І вось я хачу ад імя беларускай біблейскай камісіі на гэтае пытанне адказаць. Калі чвэрць стагоддзя таму мы прыступілі да працы, мы ведалі пераклады, якія ўжо былі, мы чыталі іх. Падчас працы з’яўляліся яшчэ пераклады, пра якія мы таксама ведалі. Усе гэтыя пераклады мы чыталі, аналізавалі, адзначаючы для сябе іх плюсы і мінусы.

Отец Сергий Гордун отметил, что каждый из предыдущих переводов заслуживает внимания и серьезного анализа:

— І варта нам памятаць імёны тых перакладчыкаў, якія займаліся перакладам.

Он рассказал про переводы Библии на белорусский язык, которые делали Лукаш Декуть-Малей, Винцент Годлевский, Янка Станкевич, Николай Мацукевич, Владислав Чернявский, Василь Семуха, Анатоль Клышка.

Вспомнив имена переводчиков, представитель Библейской комиссии привел конкретные выдержки, где тексты предшественников не соответствуют нормам современного белорусского языка или имеют другие неточности. В ближайшее время этот экскурс в историю БПЦ обещает опубликовать в открытом доступе.

Завершил мероприятие Митрополичий хор Минского Свято-Духова кафедрального собора. Среди прочих хор исполнил песню «Магутны Божа».

Интересно, что скоро, 25 ноября, свой первый официальный перевод Нового Завета на белорусский язык представит и Римско-Католический костел в Беларуси.