В лесу под Гродно заметили шакала
- 8.06.2026, 13:06
Это редкий гость для нашей страны.
В лесах Гродненщины увидели редкого для наших мест зверя. В объектив фотоловушки попал шакал.
Кадры были сделаны около специальной ловушки с приманкой, которую охотники оставляют, чтобы выманить хищника и ждать его в засаде.
Главное отличие шакала от волка — это его размеры: он значительно меньше, имеет более острую морду и короткий хвост. Питается этот хищник в основном мелкими животными, птицами и падалью.
Для белорусских лесов шакал пока остается редким гостем.