В лесу под Гродно заметили шакала 8.06.2026, 13:06

Это редкий гость для нашей страны.

В лесах Гродненщины увидели редкого для наших мест зверя. В объектив фотоловушки попал шакал.

Кадры были сделаны около специальной ловушки с приманкой, которую охотники оставляют, чтобы выманить хищника и ждать его в засаде.

Главное отличие шакала от волка — это его размеры: он значительно меньше, имеет более острую морду и короткий хвост. Питается этот хищник в основном мелкими животными, птицами и падалью.

Для белорусских лесов шакал пока остается редким гостем.

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