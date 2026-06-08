Мошенники атакуют абитуриентов и их родителей 2 8.06.2026, 12:40

Что предлагают сделать?

Мошенники начали охоту на абитуриентов и их родителей. Как работает очередная схема, рассказали в телеграм-канале Министерства образования Беларуси.

В частности, аферисты представляются сотрудниками бухгалтерии вузов и сообщают, что место на платном отделении почти закреплено. Чтобы «не потерять его», требуют срочно внести предоплату.

Для убедительности жертве сразу отправляют счет, QR-код, реквизиты или ссылку на оплату.

Если человек сомневается, мошенники начинают давить: угрожают аннулированием заявления, отказом в зачислении или передачей места другому абитуриенту.

В министерстве напомнили, что официальная оплата обучения производится только после заключения договора и исключительно по реквизитам учебного заведения.

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