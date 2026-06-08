Мошенники атакуют абитуриентов и их родителей

Мошенники атакуют абитуриентов и их родителей2
- 8.06.2026, 12:40
Что предлагают сделать?
Мошенники начали охоту на абитуриентов и их родителей. Как работает очередная схема, рассказали в телеграм-канале Министерства образования Беларуси.
В частности, аферисты представляются сотрудниками бухгалтерии вузов и сообщают, что место на платном отделении почти закреплено. Чтобы «не потерять его», требуют срочно внести предоплату.
Для убедительности жертве сразу отправляют счет, QR-код, реквизиты или ссылку на оплату.
Если человек сомневается, мошенники начинают давить: угрожают аннулированием заявления, отказом в зачислении или передачей места другому абитуриенту.
В министерстве напомнили, что официальная оплата обучения производится только после заключения договора и исключительно по реквизитам учебного заведения.