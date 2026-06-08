Украина думает о будущем 8.06.2026, 13:10

Украинская политическая система сохраняет признаки конкурентности.

Спустя годы после начала полномасштабной войны Украина превратилась в страну контрастов. В Киеве и Одессе продолжают работать театры, рестораны и предприятия, звучит музыка, а улицы остаются оживленными даже несмотря на регулярные воздушные тревоги и ограничения военного времени, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

На Черноморском форуме многие участники отмечали, что, хотя Украина пока не добилась окончательной победы, Россия уже не смогла реализовать свои первоначальные цели. Одним из ключевых факторов устойчивости страны называют новое поколение украинских офицеров, которые сумели адаптироваться к современной войне и наносят российским силам значительные потери.

Одновременно Европа постепенно усиливает поддержку Киева, тогда как роль США становится менее заметной. В ряде европейских стран признают ошибки прошлой политики в отношении Москвы, включая зависимость от российских энергоресурсов.

Однако цена войны чрезвычайно высока. За пределами центральных районов крупных городов экономические трудности ощущаются значительно сильнее. Многие жители устали от постоянного напряжения, а вопросы безопасности стали частью повседневной жизни.

Несмотря на это, украинская политическая система сохраняет признаки конкурентности. На фоне продолжающейся войны различные политические силы начинают активнее обсуждать будущее страны, вопросы послевоенного восстановления и возможные сценарии развития Украины после завершения конфликта.

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