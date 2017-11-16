Минчане круглосуточно дежурят под УКСом ради квартир в Новинках 3 16.11.2017, 19:59

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УКС Центрального района предложил 15 квартир в новостройке по цене $630 и $610 в за «квадрат».

После небольшого перерыва строительные игры на выживание снова начались: на этой неделе УКС Центрального района опубликовал проектную декларацию, предложив всем желающим 15 квартир в панельной новостройке в Новинках по цене $630 и $610 в эквиваленте за «квадрат» (в «однушках» и «двушках» соответственно). Заключить договор на долевое строительство можно будет только с понедельника, 20 ноября, но очередь из желающих сделать это уже сформировалась, да еще какая, пишет «Онлайнер».

Район Новинок стал своеобразным полигоном демократичных цен — жилье здесь возводит МАПИД, за «панель» просят не больше $800 (зачастую меньше) и предлагают квартиры не очередникам, а всем желающим. Точнее, тем желающим, у кого есть деньги. Новая девятиэтажка, которую частично предложили к «долевке», состоит всего из трех подъездов и насчитывает 132 квартиры. Если повезет, то «однушку» можно построить за $25 420—28 772 по курсу, «двушку» — от $36 344 до $41 327 (в зависимости от метража).

Но на самом деле не все так просто. Дешевый метр привлекает многих, а потому еще задолго до старта продаж в «кулуарах» УКСа начинает формироваться очередь. Если говорить откровенно, то никакой юридической силы такая предварительная запись не имеет и застройщиком не регулируется, а также не учитывается. Но в вопросах бюджетной стройки — свои правила: очередь, ежевечерняя сверка и круглосуточные дежурства. Обходной путь не найдешь, попробуешь сунуться в день продаж впереди всех — разорвут.

Возле УКСа Центрального района, расположенного на улице Гвардейской, не роятся люди. Издалека желтая двухэтажка и вовсе выглядит безжизненной. Но это обманчивое впечатление. Напротив входа в здание припаркован «паркетник», на боковом стекле которого висит объявление с номерами телефонов и большими буквами «очередь». Здесь мозговой и управленческий центр, на все вопросы отвечает мужчина, которому выпало сегодня дежурить.

— Очередь? — делаем вид, что удивляемся.

— Да. Уже 235 человек записалось. Кто на «однушки», кто на «двушки», а вообще в доме 132 квартиры, — для большей убедительности мужчина демонстрирует папку, в которой лежат списки — несколько листов А4, на которых напечатаны таблички. В полях таблиц от руки вписаны фамилии и контактные данные претендентов, а также желаемое количество комнат. Очевидно, что на «однушки» повышенный спрос, а шансов у пришедшего сегодня нет.

— И люди еще подходят?

— Да. Но так получается, что смысла записываться особо сейчас нет. Да и у тех, кто после 20-го номера, вряд ли что-то получится. Ежедневная сверка больше для тех, кто находится впереди списка. Можете зайти в группу в Viber, пообщаться с людьми.

— Как давно вы ведете эти списки?

— С понедельника.

— А о стройке как узнали?

— В «Минском курьере» вышла проектная декларация во вторник, 14 ноября.

— Так а как же вы с понедельника дежурите, если декларация вышла только во вторник?

— Была электронная рассылка.

— А кто и кому рассылает?

— Это, короче, уже... Я не владею этой информацией.

— Есть свои источники?

— Да, источники. Нет, оно рассылается в электронном виде. Оно есть в свободном доступе, — явно смутился мужчина и сразу же опроверг предположение об «источниках».

До того момента, когда договоры действительно начнут заключаться, еще целых три дня. Но «ловить» большинству абсолютно нечего — «конкурс» 15 человек «на место» не оставляет надежд. Но такой ажиотаж показывает, что $610—630 — цена, которую белорусы готовы (и рады) платить. А вот вопрос про источники остается открытым...