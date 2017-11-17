Лукашенко объявили в розыск в Брюсселе 43 17.11.2017, 9:33

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Досье на диктатора с портретом и описанием особых примет уже есть в свободном доступе.

Об этом в «Фейсбуке» написал общественный активист Денис Казакевич.

«Через неделю в Брюсселе состоится саммит Восточного Партнерства, а приглашенный туда Лукашенко до сих пор официально не подтвердил и не опроверг своего приезда. Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого 23-24 ноября (прилет, отлет, маршрут, отель) писать на адрес электронной почты, указанный в объявлении.

Ваша помощь может оказаться ключевой в подготовке акций протеста «Встретим Шурика в Брюсселе».

Буду благодарен за репост и распространение информации».