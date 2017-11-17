В Гомеле продолжается суд над «французом с патроном»2
- 17.11.2017, 11:06
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(обновляется) Второе судебное заседание решили проводить в более просторном помещении.
Сегодня в Гомеле продолжились судебные заседания по делу гражданина Франции Жолана Вийо, пытавшегося провезти через белорусско-украинскую границу патрон.
Суд учел опыт прошлого заседания, когда в зал не смогли попасть все желающие присутствовать на процессе. Среди них были журналисты — в том числе и репортеры французского телеканала, — брат и друзья обвиняемого. Второе судебное заседание решили проводить в более просторном помещении — зале областного суда, пишет tut.by.
Атмосфера на этот раз не такая нервная, как два дня назад. Во-первых, места хватило всем желающим. Во-вторых, обвиняемый находится теперь не в «клетке», а в специальном изолированном боксе за стеклом.
Журналист поинтересовался у Жолана как дела, как он себя чувствует. Тот ответил на французском: «Хорошо».
С собой у обвиняемого книга немецкого писателя Экхарт Толле «Сила момента сейчас». Ничего удивительного — духовная литература сейчас ему необходима как никогда.
На прошлом судебном заседании суд опросил обвиняемого и двух свидетелей — сотрудников гомельской таможни.
По словам одного из них, провести осмотр багажа его попросил пограничник. Основанием для пристального внимания к иностранцу якобы «послужила борода данного гражданина».
По признанию таможенника, у него «сложилось впечатление, что обвиняемый не собирался скрывать патрон».
— Из опыта могу сказать, что человек, когда хочет сокрыть, достает это в последнюю очередь. А он в первую очередь достал… Лично мое мнение: этот человек просто забыл об этом предмете и предъявил его в числе первых вещей для досмотра… Закон он нарушил, считаю, но по-человечески — никакого умысла сокрыть патрон не имел.
Адвокат просил суд изменить Жолану меру пресечения — с содержания под стражей на личное поручительство, — однако в ходатайстве было отказано, француз остался в СИЗО.
Сегодня суд начался с опроса понятых, присутствующих во время процедуры осмотра Жолана на границе 21 сентября.
Напомним, Жолан Вийо уже два месяц находится в гомельском СИЗО. Он обвиняется сразу по двум статьям, связанным с незаконными действиями в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и незаконным перемещением их через границу.
Чуть более трех месяцев назад 24-летний француз отправился в путешествие по Европе — Испании, Италии, Словении, Хорватии, Венгрии, Австрии, Словакии. А 21 сентября Вийо задержали при выезде из Беларуси в Украину при прохождении таможенного контроля по «красному коридору»: среди его вещей был обнаружен патрон, который, как утверждает иностранец, ему на память подарил его друг-поляк.
Экспертиза показала, что патрон рабочий и может использоваться в качестве боеприпаса. Так Вийо оказался за решеткой.