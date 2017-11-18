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Facebook выпустила приложение для видеоблогеров

  • 18.11.2017, 9:17
Скриншот: facebook.com

В приложении Facebook Creator видео можно дополнять стикерами, рамками и эффектами.

Facebook выпустила приложение для создателей видеоконтента. Об этом американская компания сообщила 16 ноября в официальном блоге.

Facebook Creator позволяет редактировать прямые трансляции, добавлять в видео стикеры, рамки и эффекты, а также создавать заставки и титры.

С помощью приложения можно просматривать все комментарии к публикациям в Facebook и Instagram, а также сообщения из обеих соцсетей. Facebook Creator также составляет метрики для анализа профиля, видео и активности подписчиков.

Приложение доступно в App Store, в ближайшие месяцы оно появится и в Google Play.

Социальная сеть Facebook была основана в 2004 году американским программистом Марком Цукербергом. Сегодня она является самой популярной в мире. В июне 2017 года число пользователей Facebook достигло 2 млрд человек.


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