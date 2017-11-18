В минской клинике №9 больные «лечатся» в фойе 18.11.2017, 21:05

Так выглядит «государство для народа» по-лукашенковски.

В фойе пульмонологии 9-й клиники Минска больные даже не лежат – просто сидят на скамеечках. Так “лечат” белорусов в одной из лучших клиник страны, пишет в «Фейсбуке» белорусская правозащитница Раиса Михайловская:

Фото: facebook.com

- И это одна из лучших клиник Минска. Худшая картинка в 5 клинике со старыми корпусами. А в это время вводят в эксплуатацию президентскую клинику… Власть для народа – наглядный пример.