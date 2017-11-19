Санкович победил на этапе КМ по плаванию в Сингапуре 19.11.2017, 16:15

Белорус победил на дистанции 50 м на спине на заключительном этапе Кубка мира по плаванию.

Белорус Павел Санкович победил на дистанции 50 м на спине на заключительном этапе Кубка мира по плаванию в 25-метровом бассейне, который состоялся в Сингапуре, сообщает БелТА.

На своей коронной дистанции Санкович показал результат 22,82 сек. На финише он опередил японца Дзюнъя Когу, который стал вторым - 22,97 сек. Бронзовая медаль на счету Джиаю Ксю из Китая - 23,18 сек. В ходе этапов Кубка мира в 2017 году на дистанции 50 м на спине Санкович побеждал в Москве, Эйндховене и Гонконге.

Еще одну медаль в копилку белорусской команды в Сингапуре принес Евгений Цуркин, который на дистанции 100 м баттерфляем занял третье место - 50,22 сек. Победил в решающем заплыве Чад ле Кло из ЮАР - 49,49 сек. Серебряным призером стал Ли Жухао из Китая - 49,53 сек. Павел Санкович на этой дистанции финишировал пятым - 51,03 сек.

В первый день заключительного этапа Кубка мира по плаванию в Сингапуре Илья Шиманович поднялся на вторую ступень пьедестала почета на дистанции 50 м брассом.

Победителем общего зачета Кубка мира стал Чад ле Кло, который заработал более $100 тыс. призовых. Всего же общий призовой фонд всех девяти этапов составил $2 млн.