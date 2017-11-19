Трактором по древнему городищу 1 19.11.2017, 17:40

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ФОто: vb.by

«Амкодоровский» погрузчик лихо прошелся по древней стоянке с материалами каменного и железного веков, а также периода ВКЛ.

На прошлой неделе недалеко от д. Шишово Каменецкого района случайный свидетель из числа местных жителей увидел, как большой «амкодоровский» погрузчик черпает ковшом песок с края выдающейся в пойме р. Лесная террасы и грузит его в МАЗ. На памяти человека песок в этом месте никто никогда не брал, и это его насторожило. К тому же он слышал, что много лет назад здесь работали археологи и даже что-то нашли. Такой вот сознательный и продвинутый свидетель попался. Он позвонил в НП «Беловежская пуща», в охранной зоне которого находится деревня Шишово с окрестностями, и сообщил о подозрительном тракторе. В пуще схватились за сердце. Место, по которому так решительно прошелся ковшом погрузчик, известно как археологический объект и находится под охраной государства, пишет vb.by.

ФОто: vb.by

«В зону незаконных земляных работ действительно попал археологический объект Шишово-1, – рассказывает археолог, научный сотрудник Института истории НАН Олег Ткачев. Как раз в это время вместе с польскими и белорусскими коллегами он проводил изыскания на территории пущи, и сотрудники национального парка попросили его съездить с ними на место ЧП для оценки размера разрушений. – Обнаружена стоянка в начале 90-х годов прошлого века. Это довольно известный объект, он часто упоминается в литературе».

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ

Тут есть некоторые тонкости. Существует государственный список историко-культурных ценностей, и внесенные в него памятники археологии, как правило, обозначены на местах табличками и действительно охраняются. Проблема в том, что это очень малая толика всех известных в Беларуси археологических объектов, потому что пополнить «официальный» список очень трудно из-за многочисленных заморочек. Не обозначенных на местности древних стоянок, курганов и городищ немало, и зачастую об их существовании на местах, как в данном случае, просто не знают. В июле этого года, например, в том же Каменецком районе во время проведения несанкционированных земляных работ была повреждена стоянка каменного века возле д. Угляны. В соответствии с законодательством, прежде чем что-либо копать или строить, заказчик работ должен обратиться в Академию наук за заключением о возможном наличии или отсутствии объектов археологии на данном участке. Но все ли об этом знают и, тем более, этому правилу следуют?

ФОто: vb.by

С виду ущерб объекту «Шишово-1» нанесен небольшой: ковш трактора успел пройтись по малой части его площади. Беда в том, что и этого могло хватить для уничтожения уникальных артефактов. «Каждый памятник по-своему бесценен и может показать такой нюанс жизни древних людей, который нигде больше не присутствует, – говорит Олег Ткачев. – На нашей территории мало известно погребений каменного и бронзового веков, а ведь они могут находиться именно на таких вот мелких объектах, на которые ученые до сих пор не обращали особого внимания. Даже если уничтожена всего малая часть памятника, она могла содержать уникальные для отечественной и мировой науки материалы. И это надо расценивать как невосполнимую потерю».

ФОто: vb.by

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ

Куда именно предназначался песок с памятника археологии и кто дал команду на его отгрузку, еще предстоит выяснить. Проверку по сообщению о повреждении археологического объекта проводит районная прокуратура. По предварительной информации, водитель «амкодора» добывал здесь песок «для личных нужд», и в пользу этого говорит тот факт, что дело происходило в выходные дни. Но не исключено, что несанкционированную добычу песка вело хозяйство.

ФОто: vb.by

На данный момент ученые видят два варианта развития событий по сохранению объекта. Первый – это исключение данной территории из зоны хозяйственной деятельности с обязательной консервацией древнего поселения и археологическими исследованиями поврежденного культурного слоя. Второй – полное изучение археологического памятника для возможности дальнейшего хозяйственного использования территории. И готовы работать по любому варианту, как только местные власти примут решение о судьбе и будет определен источник финансирования работ.

НАВЕЛИ ПОРЯДОК?

ФОто: vb.by

А пока идут разборки, на объекте «Шишово-1» …наводят порядок. Такая команда поступила «сверху», как только поднялся шум и к делу подключились разные проверяющие инстанции. И навели – в считанные дни. На памятник археологии выехал трудовой десант, который ликвидировал несанкционированную свалку рядом с древней стоянкой, а заодно – лопатами – обрушил нависавший над склоном гребень террасы. И все внизу аккуратненько разровнял – не исключено, что вместе с теми самыми уникальными артефактами, о потере которых так переживали археологи. Кому интересно, что они там раскопали или собираются раскопать. Видно же сразу: на земле навели порядок…

Мнение по поводу

ФОто: vb.by

Вадим Лакиза, заместитель директора по научной работе Института истории НАН, кандидат исторических наук, доцент:

– В этом году вступил в силу Кодекс РБ о культуре, в котором впервые введен такой термин как археологическое наследие. В главе 17 кодекса – «Ахова археалагічнай спадчыны» – детально прописан и механизм действий физических лиц в случае случайного обнаружения археологического объекта или артефакта, и порядок действий заказчика земляных, строительных, мелиоративных и прочих работ на территории археологического объекта. В данном случае районные власти, прежде чем давать кому бы то ни было разрешение на проведение земляных работ, должны были получить заключение Института истории НАН о наличии или отсутствии на этом участке археологических объектов. Такое заключение выдается бесплатно и в сжатые сроки. В соответствии с кодексом, охране подлежат не только памятники археологии, включенные в список историко-культурного наследия, но и все археологические объекты, уже известные, а также те, которые только будут найдены.