Цена гнева «доброго царя» в адрес «плохих бояр»
- Кирилл Иванов, «Салiдарнасць»
- 19.11.2017, 22:10
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Трагедия в Буда-Кошелевском районе лишний раз напомнила о том, как власти относятся к простому человеку.
В Буда-Кошелевском районе погиб рабочий «Химзавода». Упал с крыши коровника, которую его отправили чистить перед приездом Лукашенко.
Еще совсем недавно Гомельщина фигурировала в скандальных новостях о сотнях людей, отправленных убирать лен. В том числе и Буда-Кошелевский район. Позже Лукашенко пообещал наказать виновных в несвоевременной уборке льна.
Казалось бы, имея в активе такое предупреждение, местным чиновникам стоило затаиться. Но, дав однажды молчаливое согласие на участие в игре государственного масштаба «хороший царь vs плохие бояре», чиновники неукоснительно придерживаются и других негласных правил.
Сколько бы не говорил диктатор о том, что ему не нужна показуха, практика говорит об обратном. Бесконечные марафеты накануне его визитов устраиваются столько, сколько он находится у власти.
Трагедия в Буда-Кошелевском районе лишь в очередной раз напомнила о том, что в этой старой игре, как правило, проигрывает простой человек.
Кирилл Иванов, «Салiдарнасць»