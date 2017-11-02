Активист из Гомеля: Мы пришли, чтобы открылась правда 2.11.2017, 17:14

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Гомельские активисты почтили память репрессированных в годы сталинизма.

Около креста, установленного на 9-м километре Черниговского шоссе, активисты навели порядок и вспомнили убитых в 1930-е годы белорусских деятелей, а также своих родных, передает «Радыё Рацыя». Один из организаторов поездки - Владимир Кацора призвал присутствующих присоединяться к борьбе за открытие архивов КГБ.

- Мы с вами здесь для того, чтобы открылась правда. Будет такая инициатива, думаю, в этом месяце соберемся, чтобы составить обращение к властям, к КГБ, чтобы были официально признаны места и раскрыты архивы, чтобы мы знали точно: сколько здесь мест захоронений, где они.

Общественный активист Владимир Непомнящих считает участие в таких мероприятиях обязательным для каждого порядочного человека.

- Репрессии в какой-то степени возвращаются. Ну, конечно, не в таких масштабах и не так серьезно как в 1937 году, но репрессии есть и поэтому мы обязаны помнить тех людей, которые невинно пострадали от преступной власти.

Памятный знак в виде креста на 9-м километре Черниговской шоссе возник по инициативе демократического горсовета Гомеля в начале 1990-х годов. В этом месте, в 30-е годы прошлого века, сотрудники НКВД расстреливали оппонентов советской власти.