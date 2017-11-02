Не жить по принципу «моя хата с краю» 2 2.11.2017, 19:14

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В Бресте энтузиасты взялись за детские площадки.

Инициатива «Детство не знает слова «потом» за свой счет привела в порядок детскую площадку в микрорайоне Ковалево, пишет b-g.by.

В полдень в субботу 28 октября, как раз в то время, когда председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук начал встречу с горожанами, во дворе дома №52 по ул. Луцкой высадился десант.

Под моросящим дождем группа энтузиастов, вооруженных инструментом, материалами и хорошим настроением, начали приводить в порядок детскую площадку, которая давно требовала ремонта.

«Мы делали анкетирование на Ковалевке, нашли этот двор, встретились с председателем. Она рассказала, какие проблемы на площадке. Наши мужчины подъехали, оценили объем работ и прикинули, сколько и каких нужно материалов. А в субботу уже приехали во всеоружии», — рассказывает координатор инициативы «Детство не знает слова «потом» Елена Квитко.

«БГ» уже писала о данной инициативе неравнодушных брестчан, которая возникла при объединении «Доступный Брест». Ее участники хотят сделать детские площадки в старых районах города лучше и надеются, что к ним присоединятся и другие горожане, и местные власти. Начинала команда со сбора информации о проблемных площадках, а теперь приступила к практике.

Во дворе на ул. Луцкой работали 7 человек. Все из разных сфер деятельности, живут в разных районах города, разного материального достатка. В команду единомышленников они объединились еще раньше: кто-то посредством соцсетей, кто-то благодаря друзьям-знакомым. Люди участвовали в этом благом деле семьями, как, например, Алексей и Кристина Ткачук. Алексей — ИП, занимается металлоконструкциями. Он приехал на бусе, привез все свои инструменты, а также генератор и песок. Работали здесь и сестры Анна Мельникова и Светлана Хомчук, которые, к слову, и нашли эту площадку.

За несколько часов работы команда выбила бетон перед горкой и утрамбовала это место песком, починила песочницу и засыпала в нее свежий песок, привела в порядок сломанные лавочки. Кстати, на этот мини-субботник заблаговременно приглашали и жильцов двора. Откликнулась лишь одна молодая мама. Но активисты не в обиде.

«В этой ситуации нам хватало рабочих рук. Тем более тут нужны были специфические действия, которые не каждый мог выполнить. Да и в четыре руки один гвоздь забивать не будешь. Но было приятно, что люди подходили и благодарили. Но, знаете, что было самое приятное? Когда пришла женщина, жительница этого дома, и принесла термос с чаем и печенье», — говорит Елена Квитко.

Она обращает внимание, что инициативная группа занялась проблемными площадками не ради «спасибо».

«Нам не хочется жить по принципу «моя хата с краю». Мы сегодня сделали здесь, завтра кто-то другой сделает доброе дело в другом месте. И вот так по крупицам соберется городское ожерелье хороших дел. Но нам хочется, чтобы была поддержка городских властей, ведь есть площадки, где покраской не ограничишься, где нужно привлечение организаций», — подчеркивает Елена.