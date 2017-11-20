«Француз с патроном» выступил с последним словом 9 20.11.2017, 11:21

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Жолан Вийо

Фото: tut.by

Приговор Жолану Вийо будет озвучен в 12.30.

В том, что гражданин Франции Жолан Вийо сегодня выйдет на свободу в зале суда никто уже не сомневается. Ведь на предыдущем заседании даже гособвинитель предложила, ссылаясь на специальную статью Уголовного кодекса, назначить ему наказание ниже предусмотренного минимума — а именно ограничиться, хоть и немалым (6900 рублей), штрафом и отпустить французского парня, пишет tut.by. Тем не менее, судья взяла паузу. И выходные обвиняемому пришлось провести-таки в СИЗО.

Сегодня судебное заседание началось с последнего слова обвиняемого.

— Всю свою жизнь я старался быть честным с уважением относился к законам своей страны Франции и Великобритании, где я живу и любой другой страны, где ступала моя нога. У меня не было намерения приехать сюда и совершить преступление, — заявил Жолан.

Молодой человек отметил, что приехал в страну, чтобы навестить свою знакомую. Но, несмотря на первый отрицательный опыт, заявил Вийо, он не разочарован в Беларуси, а тронут тем, насколько внимательны были незнакомые люди, которые присылали посылки и письма со словами поддержки.

— Я люблю путешествовать, потому что люблю свободу. И никогда бы не променял свободу на этот сувенир. Еще раз повторю, что я не имел намерения совершать преступление. Этот срок уже, думаю, достаточный, потому что я пережил столько страха, столько всего, что это послужило мне хорошим уроком…

Суд удалился в совещательную комнату. Приговор будет озвучен в 12.30.

Напомним, что чуть более трех месяцев назад 24-летний француз отправился в путешествие по Европе: Испании, Италии, Словении, Хорватии, Венгрии, Австрии, Словакии. А 21 сентября Вийо задержали при выезде из Беларуси в Украину при прохождении таможенного контроля по «красному коридору»: среди его вещей был обнаружен патрон, который, как утверждает иностранец, ему на память подарил его друг-поляк.

Экспертиза показала, что патрон рабочий и может использоваться в качестве боеприпаса. Так Вийо оказался за решеткой. Он обвинялся сразу по двум статьям, связанным с незаконными действиями в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и незаконным перемещением их через границу.