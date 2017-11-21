В России подтвердили мощный выброс радиации на Южном Урале 30 21.11.2017, 9:56

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Росгидромет опубликовал официальные данные.

В Челябинской области (Россия) в сентябре-октябре 2017 года фиксировалось экстремально высокое загрязнение радиоактивным изотопом рутения Ru-106. В конце сентября высокая концентрация этого же элемента была обнаружена в Европе. Об этом сообщается на сайте Росгидромета.

«С 25 сентября до 1 октября превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений фиксировали все посты, расположенные в Южном Урале. В пробах радиоактивных аэрозолей из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный обнаружен радиоизотоп Ru-106 (период полураспада 368,2 дня). Концентрация Ru-106 на указанных пробах аэрозолей составила — n*10−2 Бк/м3.

26−27 сентября продукты распада Ru-106 зафиксированы в Республике Татарстан. 27−28 сентября высокое загрязнение проб аэрозолей и выпадений зафиксировано в Волгограде и Ростове-на-Дону».

Ведомство сообщает, что в районе населенного пункта Аргаяш фон оказался превышен в 986 раз по сравнению с предыдущим месяцем, а в соседнем населенном пункте Новогорный — в 440 раз. Одновременно в Росгидромете уточняют, что зафиксированные объемные активности Ru-106 на 2−4 порядка ниже допустимой среднегодовой величины.

Как пишет lenta.ru, оба этих населенных пункта находятся на небольшом отдалении от производственного объединения «Маяк», занимающегося, по данным открытых источников, производством компонентов ядерного оружия, изотопов, хранением и регенерацией отработавшего ядерного топлива.

Напомним, с 29 сентября повышенные уровни изотопа рутений-106 наблюдались в Германии, Италии, Австрии, Швейцарии и Франции. Тогда же было сделано предположение, что источник выброса находится на территории Восточной Европы.