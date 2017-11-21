Украинские десантники сменили голубой берет на темно-бордовый 8 21.11.2017, 11:22

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Новый символ ВДВ утвердил президент Украины Петр Порошенко.

С 21 ноября цвет беретов украинских десантников изменился с голубого на темно-бордовый, сказал президент Петр Порошенко, выступая перед десантниками в Киеве, передает gordonua.com.

В этот день в Украине впервые отмечается День десантника.

"Разве кто-то из нас еще не понимает, что легендарное десантное братство, символами которого считались голубой берет и тельник, было расстреляно российскими "зайдами" под Славянском, в донецком аэропорту, у Иловайска, у Дебальцево. И что бы ответили на этот вопрос 469 убитых украинских десантников, если бы могли только воскреснуть? С сегодняшнего дня моим решением цветом украинского десанта становится темно-бордовый. Это цвет крови десантников, пролитой в боях за Украину", – отметил он.

Порошенко добавил, что бордовые береты для идентификации своих десантников используют 59 стран мира, 19 из которых – страны – члены НАТО.

"Таким образом мы, между прочим, внедряем еще один стандарт Североатлантического альянса, к членству в котором я твердо намерен привести Украину", – заявил президент.

Он сообщил, что с начала войны на Донбассе 2557 воинов-десантников удостоены государственных наград, двенадцать из них отмечены Звездой Героя Украины.

Порошенко вручил новые береты командирам бригад украинских десантных подразделений.

О том, что украинские десантники хотят сменить голубые береты на темно-бордовые, стало известно в октябре. На новом беретном знаке изображен купол парашюта как символ десантных подразделений во всем мире, крылья архистратига Михаила и огненный меч.