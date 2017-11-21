Мощный выброс радиации на Урале: что стало известно

Мощный выброс радиации на Урале: что стало известно15
- 21.11.2017, 11:58
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Уровень загрязнения в российском Челябинске превышен в сотни раз.
Экстремально высокое загрязнение среды радиоактивным изотопом рутения Ru-106 было зафиксировано в Челябинской области в сентябре-октябре. На сайте Росгидромета об этом сообщается одним из пунктов в отчете ведомства, наряду с дефицитом растворенного кислорода в реке Вязьме и загрязнением ионами цинка Аргазинского водохранилища на Урале.
Наиболее значительное превышение радиационного фона, зафиксировано в районе поселка Аргаяш — в 986 раз, по сравнению с прошлым месяцем. В соседнем населенном пункте Новогорный — в 440 раз. Однако суммарная бета-активность фиксируется в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений по всем постами на Южном Урале. Издание lenta.ru собрало все известные на сегодняшний день факты.
Радиоактивное облако дошло до Европы
С 29 сентября по 3 октября Ru-106, по данным Росгидромета, был обнаружен в незначительных количествах на территории стран Евросоюза. По данным Znak.сom, информация о радиоактивном облаке, пришедшем из России в Западную Европу стала поступать из Германии и Франции в конце сентября, именно с указанием на то, что вероятным источником радиации является Челябинская область.
Региональные власти отрицали факт опасного выброса
Несмотря на заявления иностранных ученых администрация Челябинской области, санитарные врачи и МЧС, как отмечает издание, отрицали проблему и, предположительно, никаких экстренных мер не предприняли. Региональный министр общественной безопасности Евгений Савченко позднее рассказал РИА Новости , что администрация не получала информации об опасном выбросе от Росгидромета. «Когда пошла волна в прессе о рутении, мы запросили информацию в Росатоме и Росгидрометцентре [Росгидромете]. Были только колебания, но, поскольку не было опасности, не сочли нужным нас предупреждать, — сказал он в интервью Ura.ru. — Источники вброса информации располагались во Франции, где есть конкурирующее с нашим «Маяком» предприятие по переработке ядерных отходов. Наводит на определенные мысли».
«Росатом» признал выброс рутения, но не из российского источника
«Радиационная обстановка вокруг всех объектов атомной отрасли Российской Федерации в пределах нормы и соответствует естественному радиационному фону», — сообщил «Росатом» в октябре «Российской газете». — Данные, полученные из cистемы радиационного мониторинга Росгидромета, свидетельствуют, что в пробах аэрозолей в период с 25 сентября по 7 октября на территории Российской Федерации, в том числе и на Южном Урале, Ru-106 не обнаружен, кроме единственного пункта измерения в Санкт-Петербурге». Однако в госкорпорации не стали отрицать данные МАГАТЭ о фиксации изотопа рутения в Европе. В особенности, в восточной ее части — над Румынией.
Источник загрязнения, возможно, находится на предприятии «Маяк»
Рядом с населенными пунктами Аргаяш и Новогорный находится производственное объединение «Маяк». Предприятие занимается хранением ядерных отходов и производством компонентов ядерного оружия. Там информацию о выбросе не подтвердили. За предприятие также заступился замгубернатора области Олег Климов. Он пояснил агентству, что выделенный при переработке ядерного топлива рутений содержит примеси других радиоактивных изотопов. И они должны были быть зафиксированы вместе с ним в случае аварии на «Маяке». В «Гринпис» предположили, что источником заражения стали привезенные на переработку ядерные отходы. «Аварийный выброс рутения-106 на комбинате "Маяк" может быть связан с остекловыванием отработавшего ядерного топлива, — отметили экологи. — Также возможно попадание материала, содержащего рутений-106, в печь для переплавки металлов». Источник Znak.сom в Озерске на предприятии «Маяк» согласился с такой вероятностью. «Роза ветров идет как раз от промзоны предприятия в сторону Аргаяша, поэтому новости не очень позитивные», — отметил он.
«Гринпис» обратится в Генпрокуратуру с требованием провести тщательное расследование
Речь идет о намеренном сокрытии данных о радиационной аварии и ее влиянии на окружающую среду — уверены в «Гринпис». Экологи сообщили о подготовке заявления в Генпрокуратуру. Надзорные органы, по их мнению, должны заставить «Росатом» провести расследование и опубликовать информацию об инцидентах на «Маяке» или других предприятиях, где мог бы произойти выброс рутения.
Последствия влияния на здоровье людей проявятся через полгода
Жителям, по словам специалиста по радиации «Гринписа» Рашида Алиева, уже поздно защищаться от радиации. «Теперь стоит вопрос в том, чтобы узнать, что именно и где конкретно произошло, чтобы быть готовыми к новым выбросам и понимать последствия для здоровья», — заявил он изданию. Выброс рутения может, в частности, спровоцировать всплеск онкологических заболеваний.
Радиокативный рутений — искусственный изотоп из ядерных отходов
Ru-106 – наиболее стабильный радиоактивный изотоп рутения, период полураспада которого составляет чуть больше года (373 суток). При распаде образуется благородный металл родий. Сам Ru-106 является одним из продуктов распада урана-235, который применяется в ядерном оружии и в качестве топлива в ядерных реакторах. Рутений получают искусственно, либо он находится в составе отработанного ядерного топлива.
Источником заражения мог стать упавший с орбиты спутник
Синтезированный в чистом виде Ru-106 используется в ускорителях частиц, радиотерапии глазных опухолей или служит в качестве источника энергии для космических аппаратов. Согласно специалистам Института промышленной экологии УрО РАН, при выбросе радиоактивных отходов, предназначенных для переработки, вместе с Ru-106 должны фиксироваться и другие радионуклиды. Более вероятным источником радиоактивного загрязнения может быть медицинское учреждение или упавший спутник.