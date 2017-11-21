Мощный выброс радиации на Урале: что стало известно 15 21.11.2017, 11:58

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Уровень загрязнения в российском Челябинске превышен в сотни раз.

Экстремально высокое загрязнение среды радиоактивным изотопом рутения Ru-106 было зафиксировано в Челябинской области в сентябре-октябре. На сайте Росгидромета об этом сообщается одним из пунктов в отчете ведомства, наряду с дефицитом растворенного кислорода в реке Вязьме и загрязнением ионами цинка Аргазинского водохранилища на Урале.

Наиболее значительное превышение радиационного фона, зафиксировано в районе поселка Аргаяш — в 986 раз, по сравнению с прошлым месяцем. В соседнем населенном пункте Новогорный — в 440 раз. Однако суммарная бета-активность фиксируется в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений по всем постами на Южном Урале. Издание lenta.ru собрало все известные на сегодняшний день факты.

Радиоактивное облако дошло до Европы

С 29 сентября по 3 октября Ru-106, по данным Росгидромета, был обнаружен в незначительных количествах на территории стран Евросоюза. По данным Znak.сom, информация о радиоактивном облаке, пришедшем из России в Западную Европу стала поступать из Германии и Франции в конце сентября, именно с указанием на то, что вероятным источником радиации является Челябинская область.

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Региональные власти отрицали факт опасного выброса

Несмотря на заявления иностранных ученых администрация Челябинской области, санитарные врачи и МЧС, как отмечает издание, отрицали проблему и, предположительно, никаких экстренных мер не предприняли. Региональный министр общественной безопасности Евгений Савченко позднее рассказал РИА Новости , что администрация не получала информации об опасном выбросе от Росгидромета. «Когда пошла волна в прессе о рутении, мы запросили информацию в Росатоме и Росгидрометцентре [Росгидромете]. Были только колебания, но, поскольку не было опасности, не сочли нужным нас предупреждать, — сказал он в интервью Ura.ru. — Источники вброса информации располагались во Франции, где есть конкурирующее с нашим «Маяком» предприятие по переработке ядерных отходов. Наводит на определенные мысли».

«Росатом» признал выброс рутения, но не из российского источника

«Радиационная обстановка вокруг всех объектов атомной отрасли Российской Федерации в пределах нормы и соответствует естественному радиационному фону», — сообщил «Росатом» в октябре «Российской газете». — Данные, полученные из cистемы радиационного мониторинга Росгидромета, свидетельствуют, что в пробах аэрозолей в период с 25 сентября по 7 октября на территории Российской Федерации, в том числе и на Южном Урале, Ru-106 не обнаружен, кроме единственного пункта измерения в Санкт-Петербурге». Однако в госкорпорации не стали отрицать данные МАГАТЭ о фиксации изотопа рутения в Европе. В особенности, в восточной ее части — над Румынией.

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Источник загрязнения, возможно, находится на предприятии «Маяк»

Рядом с населенными пунктами Аргаяш и Новогорный находится производственное объединение «Маяк». Предприятие занимается хранением ядерных отходов и производством компонентов ядерного оружия. Там информацию о выбросе не подтвердили. За предприятие также заступился замгубернатора области Олег Климов. Он пояснил агентству, что выделенный при переработке ядерного топлива рутений содержит примеси других радиоактивных изотопов. И они должны были быть зафиксированы вместе с ним в случае аварии на «Маяке». В «Гринпис» предположили, что источником заражения стали привезенные на переработку ядерные отходы. «Аварийный выброс рутения-106 на комбинате "Маяк" может быть связан с остекловыванием отработавшего ядерного топлива, — отметили экологи. — Также возможно попадание материала, содержащего рутений-106, в печь для переплавки металлов». Источник Znak.сom в Озерске на предприятии «Маяк» согласился с такой вероятностью. «Роза ветров идет как раз от промзоны предприятия в сторону Аргаяша, поэтому новости не очень позитивные», — отметил он.

«Гринпис» обратится в Генпрокуратуру с требованием провести тщательное расследование

Речь идет о намеренном сокрытии данных о радиационной аварии и ее влиянии на окружающую среду — уверены в «Гринпис». Экологи сообщили о подготовке заявления в Генпрокуратуру. Надзорные органы, по их мнению, должны заставить «Росатом» провести расследование и опубликовать информацию об инцидентах на «Маяке» или других предприятиях, где мог бы произойти выброс рутения.

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Последствия влияния на здоровье людей проявятся через полгода

Жителям, по словам специалиста по радиации «Гринписа» Рашида Алиева, уже поздно защищаться от радиации. «Теперь стоит вопрос в том, чтобы узнать, что именно и где конкретно произошло, чтобы быть готовыми к новым выбросам и понимать последствия для здоровья», — заявил он изданию. Выброс рутения может, в частности, спровоцировать всплеск онкологических заболеваний.

Радиокативный рутений — искусственный изотоп из ядерных отходов

Ru-106 – наиболее стабильный радиоактивный изотоп рутения, период полураспада которого составляет чуть больше года (373 суток). При распаде образуется благородный металл родий. Сам Ru-106 является одним из продуктов распада урана-235, который применяется в ядерном оружии и в качестве топлива в ядерных реакторах. Рутений получают искусственно, либо он находится в составе отработанного ядерного топлива.

Источником заражения мог стать упавший с орбиты спутник

Синтезированный в чистом виде Ru-106 используется в ускорителях частиц, радиотерапии глазных опухолей или служит в качестве источника энергии для космических аппаратов. Согласно специалистам Института промышленной экологии УрО РАН, при выбросе радиоактивных отходов, предназначенных для переработки, вместе с Ru-106 должны фиксироваться и другие радионуклиды. Более вероятным источником радиоактивного загрязнения может быть медицинское учреждение или упавший спутник.