Ивонка Сурвилла: Вспомним с благодарностью наших героев 1 21.11.2017, 12:21

Ивонка Сурвилла

Председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла поздравила белорусов с годовщиной Слуцкого восстания.

«Дорогие соотечественники!

В ноябре многие народы чтят память своих героев. Например, в 11 часов 11-го дня 11-го месяца вся Канада отдает почести минутой молчания своим бойцам. От представительницы королевы до ветеранов и обычных граждан, старые и молодые, с благодарностью вспоминают соотечественников, отдавших жизнь на алтарь Отечества. Возлагаются венки на могилах неизвестных солдат и повсюду происходят соответствующие мероприятия.

Белорусский народ до недавнего времени не знал - ведь было запрещено знать - о своих первых героях первого в ХХ веке белорусского государства, наших славных случчанах, которые в 1920 боролись за Белорусскую Народную Республику. Только в свободном мире белорусы о них знали и с благодарностью их чествовали в конце ноября.

В э2017 году в Беларуси все еще нужно просить разрешение у городских властей, чтобы получить возможность почтить их память. И поскольку никогда не известно, в какой степени "человечки в штатском" позволят спокойно отметить День Героев, выходят на улицы не десятки тысяч, а несколько сотен благодарных патриотов.

Дорогие соотечественники! Поздравляю вас сегодня от имени Рады Белорусской Народной Республики с этим большим событием в жизни нашего народа - Слуцким вооруженным восстанием. Вспомните с благодарностью те десять тысяч Героев, которые хотели вас защитить от наступающего захватчика-чужака. Они этого заслужили. Вечная им память! Жыве Беларусь!», - заявила председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла, передает «Радыё Рацыя».