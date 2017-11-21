Пенсионерка из Слуцка сама отбила деньги у «оконщиков» 3 21.11.2017, 12:40

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Случчанка зря потратила несколько месяцев на обращения в райисполком, милицию и прокуратуру.

Случчанка потратила три месяца на обращения в райисполком, милицию, прокуратуру, чтобы ей помогли вернуть деньги за навязанный оконный сервис. Но в итоге ей все пришлось сделать своими силами, пишет kurjer.info.

В августе этого года Ирине, жительнице Слуцка, предложили бесплатную профилактику стеклопакетов. Менеджеры обработали женщину так, что в результате, по договору она заплатила за ремонт и обслуживание пластиковых окон по завышенным в несколько раз ценам (в сравнении со среднерыночными).

Когда Ирина разобралась в сути договора и попыталась отказаться от слишком дорогих услуг, директор предприятия ООО «Релизум» (г.Солигорск) ответил, что она обязана заплатить сумму, указанную в договоре, а если откажется, ее затаскают по судам и взыщут еще и пеню за просрочку.

В течение трех месяцев женщина отправила 9 заказных писем в Солигорск с требованием расторгнуть договор на оказание ненужных ей услуг. Все они остались без ответа.

Ирина обратилась с заявлениями в милицию, в прокуратуру, в отдел торговли Солигорского райисполкома, но получила ответы, объясняющие, что юридически договор составлен правильно, поэтому привлечь к ответственности предпринимателя за его методы работы с клиентами невозможно.

Через три месяца, в начале ноября, пенсионерка наняла машину и сама поехала в Солигорск. Офис «оконной конторы» располагался на ул. Северная, 8. Об этом свидетельствовала бумажка с названием фирмы, напечатанная на компьютере и вставленная в прозрачный файл.

«Умеешь обманывать, умей и возвращать», — так сказала Ирина директору.

После споров о размере суммы и неоднократного переписывания заявления, директор упросил пенсионерку оставить ему хотя бы 50 рублей. «Ведь какие-то услуги мы все-таки оказали», — сказал он.

В результате, Ирина получила назад 118 рублей, вместо уплаченных 168. «Несерьезная контора», — сказала она журналистам.

Оперативный комментарии от администрации ООО «Релизум» журналисты не получили. Указанный на сайтах вакансий в телефон фирмы «временно не доступен».

Вместе с тем, в компании актуальны должности мастера по сервисному обслуживанию окон, менеджера по продажам и специалиста в отдел телемаркетинга. Зарплаты обещают в пределах 400−600 рублей.

В едином госреестре фирма зарегистрирована 22 марта 2017 года.