Радиоактивное облако из России прошло над Браславом и Пинском 16 21.11.2017, 14:30

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Российские власти официально не информировали Беларусь.

Первый заместитель начальника Белгидромета Мария Герменчук прокомментировала сообщения о возможном выбросе радиации под Челябинском и о фиксировании радиационной тучи над Европой, которая может свидетельствовать об аварии с утечкой рутения-106 на ядерном объекте в России или Казахстане в конце сентября, пишет svaboda.org.

«Это было еще в конце сентября, когда в воздухе нашли рутений-106. Это уже пройденный этап. И тут уже нечего особенно обсуждать. А на сегодняшний день радиационная обстановка у нас совсем нормальная», - сказала Мария Герменчук.

Прошла ли через Беларусь туча, которую зафиксировал над Европой Институт ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN)?

«Мы сообщали, что 3-5 октября в Браславе и Пинске мы видели рутений-106. Это уже время прошло. Ситуация была и тогда не очень тяжелая, а сейчас она уже совсем нормальная. Загрязнения территории Беларуси не было», - заверила представитель Белгидромета.

Российские власти официально не информировали Беларусь

Пресс-секретарь Министерства природы Елена Мелешкова сообщила, что российские власти официально не информировали о выбросе рутения под Челябинском.

«В министерство природы не поступало информации о взрывах или аварийных ситуациях на российских объектах. Существует совместная белорусско-российская программа, согласно которой мы должны предупреждать друг друга о каких-то чрезвычайных ситуациях», - сказала представитель Минприроды.

«Росгидромет» сообщил об «экстремально высоком» загрязнении изотопом рутения-106

В официальной сводке «Росгидромет» заявил о превышении уровней радиации на всех постах Южного Урала и фиксации «экстремально высокого» загрязнения радиоактивным изотопом рутения-106 с 25 сентября по 1 октября, и упомянул, что радиоактивный рутений фиксировал ряд европейских стран.

Превышение фона зафиксировали в поселках под Челябинском, рядом с которыми находится производственное объединение «Маяк», что занимается производством компонентов ядерного оружия, сохранением и переработкой отработанного радиоактивного топлива. Именно на «Маяке» в 1957 году произошла первая в СССР техногенная радиационная авария (никто не погиб, но тысячи людей переселили из опасной зоны).

Ранее в России не признавали никаких происшествий в связи с фиксированием радиоактивного рутения европейскими мониторинговых станциями. «Росатом» заявлял, что обстановка в районе российских ядерных объектов нормальная. С чем связаны повышенные уровни радиоактивного вещества, официально ничего не объясняли.

«Гринпис» обратился к российским властям с требованием расследовать возможное происшествие со ссылкой на данные «Росгидромета». Министр общественной безопасности Челябинской области в ответ заявил «РИА Новости», что Гидрометцентр не передавал сведений о скачках радиации.

Французы фиксировали утечку радиации в России или Казахстане

Французские ученые ранее подчеркивали, что если бы аналогичная утечка произошла во Франции, властям пришлось бы эвакуировать людей, живущих на расстоянии нескольких километров от места выброса. Однако о том, что подобные эвакуации в сентябре происходили в России (или соседнем Казахстане), до сих пор неизвестно. Как утверждалось ранее, здоровью людей в Европе утечка не угрожала.