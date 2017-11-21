Центр Луганска захватили неизвестные вооруженные люди и бронетехника 18 21.11.2017, 14:49

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Главарь «ЛНР» Плотницкий приказал им освободить город, но они приказ проигнорировали.

Центр Луганска, включая административные здания, захвачен группой неизвестных людей в военной форме без знаков отличия и принадлежности к тем или иным организациям.

Источники «Новой газеты» утверждают, что они вооружены стрелковым оружием и минометами. Главарь «ЛНР» Плотницкий, который утром находился на рабочем месте, приказал им освободить город, однако они приказ проигнорировали. Неизвестные блокируют доступ к административным зданиям, сотрудники правительства и Народного совета распущены по домам.

По неподтвержденным данным, в Луганск из Донецка прибыли три военных «Урала» с боевиками «республиканской государственной службы охраны», которая подчиняется главарю «ДНР» Александру Захарченко.

Ранее 20 ноября Игорь Плотницкий отправил в отставку главу «МВД» самопровозглашенной «республики» Игоря Корнета, однако сам Корнет отказался подчиняться этому приказу.

О случаях вооруженных столкновений, а также о требованиях, выдвигаемых неизвестными вооруженными людьми, пока не сообщается. По их словам, «МВД» проводит антитеррористические учения. В самом «МВД» отказываются от любых комментариев.