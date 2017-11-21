В поезде через белорусскую границу везли метровых варанов
- 21.11.2017, 21:08
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Двух варанов пытались нелегально перевезти через границу в поезде Калининград-Москва.
Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Гродненскую региональную таможню.
Животные в состоянии анабиоза были помещены в контейнер, а он находился в обычной сумке. Она была оставлена в котельной вагона со стороны рабочего тамбура.
Сотрудники таможни передали варанов в Гродненский зоопарк. Их дальнейшая судьба будет решаться позже.
Найденные ящерицы относятся к виду белогорлых варанов, обитающих в Южной и Восточной Африке. Длина найденных животных составляет 130 см и 122 см соответственно, общая масса составила почти 12 кг. Специалисты оценивают их состояние как стабильное.