В поезде через белорусскую границу везли метровых варанов 21.11.2017, 21:08

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Двух варанов пытались нелегально перевезти через границу в поезде Калининград-Москва.

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Гродненскую региональную таможню.

Животные в состоянии анабиоза были помещены в контейнер, а он находился в обычной сумке. Она была оставлена в котельной вагона со стороны рабочего тамбура.

Сотрудники таможни передали варанов в Гродненский зоопарк. Их дальнейшая судьба будет решаться позже.

Найденные ящерицы относятся к виду белогорлых варанов, обитающих в Южной и Восточной Африке. Длина найденных животных составляет 130 см и 122 см соответственно, общая масса составила почти 12 кг. Специалисты оценивают их состояние как стабильное.