Самые мощные фотографии за все время существования журнала National Geographic 23.11.2017, 9:53

5,076

Снимки, которые способны вдохновить и удивить каждого.

National Geographic славится своими эмоциональными и красочными фотоснимками, которые способны вдохновить и удивить каждого, побуждая творить и создавать красоту вокруг себя.

AdMe.ru делится с вами лучшими моментами, которые попали в кадр искусных фотографов National Geographic.

1. Самый большой солончак в мире

Публикация от National Geographic (@natgeo) Ноя 10 2017 в 9:34 PST

Солончак Уюни, который находится на юге пустынной равнины Альтиплано в Боливии, является самым большим высохшим соленым озером в мире.

2. Шахта «Фантастический Пит»

Публикация от National Geographic (@natgeo) Ноя 5 2017 в 5:44 PST

Открытая в конце 1960-х годов пещера под названием «Фантастический Пит» остается самой глубокой естественной шахтой в Соединенных Штатах.

3. Статуи моаи на острове Пасхи

Публикация от National Geographic (@natgeo) Ноя 18 2017 в 11:05 PST

Остров Пасхи имеет богатую историю, но наиболее известен своими статуями моаи, которые датируются XII–XV веками. Их на острове около 1 000, а самая высокая достигает более 9 метров в высоту и весит около 90 тонн.

4. Рынок крокодиловой кожи

Публикация от National Geographic (@natgeo) Ноя 16 2017 в 7:33 PST

Процесс изготовления аксессуаров из крокодиловой кожи на рынке во Флориде, где процветает торговля аллигаторами.

5. Лох-несское чудовище или слон?

Публикация от National Geographic (@natgeo) Ноя 6 2017 в 7:13 PST

Нет, это не лох-несское чудовище, а всего лишь кончик носа слона, который бредет через реку.

6. Амазонка с домашним любимцем

Публикация от National Geographic (@natgeo) Ноя 1 2017 в 10:49 PDT

Айхуа из коренного населения восточной бразильской Амазонки с ее любимой обезьяной.

Племя любит держать диких животных в качестве домашних, но, похоже, испытывает особую любовь к обезьянам — многие женщины приручают маленьких тамаринских обезьянок и часто носят их на головах.

7. Крокодил по имени Мальчик

Публикация от National Geographic (@natgeo) Окт 28 2017 в 6:49 PDT

Местные называют его Ниньо, что по-испански означает «мальчик». Он всего 8 или 9 футов в длину и определенно не так страшен, как выглядит.

8. Голос народа

Публикация от National Geographic (@natgeo) Ноя 15 2017 в 10:43 PST

Эта молодая 16-летняя девушка Takaiya Blaney из Британской Колумбии — певица, писатель, барабанщик и голос своего народа, который борется за мир, права коренных селений и независимость женщин.

9. Тихая гладь итальянских озер

Публикация от National Geographic (@natgeo) Ноя 2 2017 в 3:21 PDT

Сверкающие воды озера Комо, Италия.

10. Охотник со своими поводырями

Публикация от National Geographic (@natgeo) Ноя 6 2017 в 2:01 PST

Сиорапалук — одно из самых северных поселений на планете. Населенная несколькими семьями деревня сталкивается с серьезным снижением численности жителей.

На фото охотник из Каанаака, окруженный собаками.

11. Завод по изготовлению кожи

Публикация от National Geographic (@natgeo) Окт 15 2017 в 6:49 PDT

Один из самых старых заводов по изготовлению кожи в мире находится в Фесе, Марокко. Рабочий процесс практически не изменился со времен Средневековья.

12. Морские игуаны

Публикация от National Geographic (@natgeo) Ноя 12 2017 в 3:31 PST

Галапагосские морские игуаны живут на водорослях холодной воды океана, а разница между жизнью и смертью — несколько градусов температуры. Повышение температуры моря из-за изменения климата оказывает пагубное воздействие на популяции морских игуан. Нет водорослей — нет игуан.

13. Благословение шимпанзе

Публикация от National Geographic (@natgeo) Окт 20 2017 в 11:00 PDT

Джейн Гудолл и Джо Джоу, шимпанзе в зоопарке Браззавиля, Республика Конго, 1990 год.

14. Мусульманки делают селфи

Публикация от National Geographic (@natgeo) Ноя 15 2017 в 2:21 PST

Группа женщин позирует в центре Аммана, известном как «Аль-Балад», одном из старейших районов столицы Иордании.

15. Косяк рыб движется вдоль рифа Туббатаха

Публикация от National Geographic (@natgeo) Ноя 15 2017 в 8:42 PST

Риф Туббатаха является коралловым сердцем Филиппин, одним из самых богатых рифов в мире. Изоляция и преданные сотрудники делают его одним из лучших защищенных рифов на Земле. Такая почти нетронутая океанская пустыня.

16. Метрополитен в Северной Корее

Публикация от National Geographic (@natgeo) Авг 26 2017 в 7:21 PDT

Пустынный северокорейский метрополитен, обязательным атрибутом которого является монумент вождя.

17. Все дороги ведут в Рим

Публикация от National Geographic (@natgeo) Окт 8 2017 в 5:41 PDT

Рим — это столкновение грандиозных архитектурных строений, которые дышат вековой историей, с невероятной скоростью современной жизни.

18. Яркие краски индийских деревушек

Публикация от National Geographic (@natgeo) Окт 29 2017 в 10:52 PDT

Голубая аллея в индийской деревушке, где мужчины разрисовывают свои дома в разноцветную радугу, а женщины в сари выглядят не хуже моделей на показе мод.

19. Восход солнца над Гиндукушем

Публикация от National Geographic (@natgeo) Ноя 7 2017 в 1:58 PST

Гиндукуш является одной из величайших горных систем мира, эдакий огромный дом, где соседи могут ходить друг к другу в гости лишь летом.

20. Гренландские собаки

Публикация от National Geographic (@natgeo) Ноя 17 2017 в 2:24 PST

Гренландская собака — порода, которую охотники и рыболовы Северной Америки используют для собачьих упряжек. Так как содержать эту породу довольно затратно, местные жители прибегают к их услугам в определенные короткие промежутки времени. Неприятный факт заключается в том, что нередко охотники убивают отслуживших свое собак из ружья.

21. Девочка с детенышем альпаки

Публикация от National Geographic (@natgeo) Ноя 2 2017 в 10:41 PDT

14-летняя Данила держит на руках детеныша альпаки, за которого отвечает вместе с братом. На фото — глиняный дом, в котором они живут.

22. Чарующие виды со скал Вудаву

Публикация от National Geographic (@natgeo) Ноя 19 2017 в 4:52 PST

Чарующие виды со скал Вудаву, название которых с алгонкинского языка арапахо означает «родившие землю».