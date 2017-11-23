Гомельский правозащитник: Власти отказываются нести ответственность за свои решения 2 23.11.2017, 11:21

Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Благодаря кампании профсоюза РЭП школьники уже исчезли с колхозных полей.

В деле тринадцатилетней Виктории Попчени, погибшей под колесами грузовика на уборке картофеля, еще рано ставить точку. Почему профсоюз РЭП продолжает кампанию против принудительного детского труда, когда уже признаны виновными водитель и учительницы? Правовой инспектор труда профсоюза РЭП, юрист Леонид Судаленко ответил на вопросы praca-by.info.

– Суд установил виновных. Так, водитель грузовика уже отбыл срок наказания около года. Какие претензии и кому предъявляет теперь семья погибшей девочки?

– В этом несчастном случае виновато государство. Именно оно создало опасную ситуацию, когда дети оказались на поле. Но виновными были признаны только исполнители воли государства, да и то – не чиновники, писавшие приказы, а водитель и учительницы. А сами чиновники, как говорится, «умыли руки». А где запрет на детский труд? Почему Министерство образования не приняло мер, чтобы детей не вывозили на поля? Чтобы уничтожить саму причину, отец девочки, Олег Попченя, подавал жалобу в суд Молодеченского района на нарушение должностными лицами государственных органов права на жизнь его дочери.

– Каков был итог рассмотрения этой жалобы? Признало ли государство свою вину?

– Суд отказался рассматривать дело ввиду неподведомственности: создал опасный прецедент, когда преступление есть, а пожаловаться некому.

– Почему суд принял такое решение?

– По моему мнению, суд впал в ступор, впервые столкнувшись с такой жалобой. Не знал, что делать, поэтому решил отказать ввиду неподведомственности.

– Как вы оцениваете с точки зрения международного права отказ суда определить степень вины государства в гибели девочки?

– Как правозащитник, я расцениваю это как отказ в правосудии. С такими выводами мы не согласились; подали жалобу на решение суда первой инстанции; и 4 декабря Минский областной суд будет рассматривать жалобу на отказ в рассмотрении дела. После чего нам ничто не будет мешать обратиться в Комитет по правам человека ООН – с жалобой о нарушении права на жизнь и на отказ в правосудии. Я хочу подать жалобу 10 декабря, символически приурочив ее к Всемирному дню прав человека.

– Кроме обращения в КПЧ ООН, будет ли еще что-то предпринимать семья Попчени?

– После того, как государство отказалось рассматривать наши претензии, семье ничего не оставалось, кроме как предъявить всем виновным иск о компенсации морального вреда. Семья оценила его в 50 000 BYN. Определяя сумму, мы исходили из сложившейся в Беларуси практики, когда после гибели работника на предприятии семья получала определенную сумму. Понятно, что жизнь человека – бесценна, и нельзя оценивать ее в деньгах.

– Будет ли профсоюз РЭП, как и раньше, представлять в деле о моральном вреде интересы семьи Попчени?

– Хотя сам иск – о моральном вреде, но наши требования вытекают из трудовых отношений. Несмотря на то, что трудовые отношения так и не были признаны судом, но судья допускала в процесс и меня, и Юрия Белякова, и Андрея Стрижака для представления интересов члена нашего профсоюза Олега Попчени.

– Встречается мнение, что профсоюз РЭП участвует в этом деле «ради славы»; поднимает шум ради шума – ведь девочку уже не вернешь. А как вы сами очертили бы роль и цели профсоюза в этой кампании?

– Своими действиями мы хотим, во-первых, показать, что за все нужно нести ответственность. В Беларуси – опасная тенденция: никто не хочет отвечать за свои решения. Столько решений конкретных людей, начиная от Министерства образования и заканчивая заместителем директора по воспитательной работе, сложилось в трагическую цепочку – и все умыли руки! Никто из них не виноват! – хотя они принимали решения, издавали документы... Может быть, Попченя и не подавал бы иск о моральном вреде, если бы государство признало в судебном порядке нарушение права на жизнь их дочери. Но государство не идет навстречу своему гражданину! Трудовых отношений – не признали! Просим признать нарушение права на жизнь – суд не хочет заниматься этим делом! Неужели государство откажет еще и в возмещении морального вреда?

– Во-вторых, мы хотим создать прецедент – пусть он будет в решении Комитета по правам человека ООН – когда государство в лице чиновников будет признано нарушившим право ребенка на жизнь. Пусть это дело «Попченя против Беларуси» будет охранной грамотой для каждого в похожей ситуации. Детский принудительный труд в Беларуси не должен существовать! Пока еще не все это понимают.

– Разве принудительный детский труд в Беларуси не запрещен законодательно?

– Законодательство расплывчато. Кодекс «Об образовании» запрещает детский принудительный труд, а программа, принятая Министерством образования на 4 года, уже называет этот труд «воспитательным процессом», и, оказывается, детей вывозить на поле можно! Там оговорен возраст: с 14 лет; но на практике 13-летняя девочка поехала на сбор картошки с легкой руки зам.дир. по ВР. Нужно установить прямой запрет!

– Изменила ли что-то кампания, которую проводит профсоюз РЭП?

– Часть работы мы уже сделали. В этом году ни один школьник ни в одном районе ни в одном сельскохозяйственном предприятии не работал. Даже когда привекали «на лен» студентов, в приказах указывали: «достигших 18 лет». О том, чтобы привлечь студентов ПТУ, которым по 14, 15 лет, речи даже не шло.

– О чем это свидетельствует?

–То есть, профсоюз РЭП уже изменил правоприменительную практику. Но этого мало. Мы хотим закрепить правоприменение решением Комитета по правам человека ООН. Мы сделаем так, чтобы дело «Попченя против Беларуси» было в каждой школе и охраняло детей от любых попыток отправить их «на картошку».