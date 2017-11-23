Игорь Эйдман: Программа нового срока Путина – война 23.11.2017, 17:39

Игорь ЭйдманИгорь Эйдман

У президента РФ Владимира Путина прогрессирует паранойя, которая становится угрозой для всего человечества.

Об этом заявил российский социолог и политолог Игорь Эйдман.

"Программа нового срока – война. Путин сделал важнейшее предвыборной заявление, проливающее свет на то, чем он собирается заниматься после переизбрания. Неслучайно, что сделано это было накануне его неизбежного выдвижения на новый президентский срок", – рассказал он.

Политолог привел заявление президента, что все крупные предприятия России, будь то частные или государственные, должны быть готовы к оперативному переходу на военные рельсы и производству военной продукции.

"Он попросту приказал бюрократии и бизнесу готовиться к войне. Намекнул российскому правящему классу на то, что его ждет в ближайшем будущем. Война – и есть программа его нового президентского срока. Прогрессирующая паранойя диктатора ядерной державы становится угрозой для человечества. После 2018 года остановить его станет еще сложнее", – подытожил Эйдман.

Путин на совещании с руководством минобороны, оборонно-промышленного комплекса, главами министерств и регионов сказал, что способность экономики быстро увеличивать объемы оборонной продукции является "одним из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства".

Он добавил, что уже давал поручение о "модернизации производственных мощностей, формировании резерва материальных и технических ресурсов и обеспечении перевозок войск" в два предыдущих года.

И отметил, что по итогам совещания его участники должны будут сделать "выводы на будущее".