«Бороться стоило до конца»: крымские активисты вспоминают Евромайдан 23.11.2017, 18:13

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Жители Крыма также выступали за европейский выбор.

21 ноября Украина отмечала День Достоинства и Свободы – годовщину начала Евромайдана. В 2013 году крымские активисты поддержали киевские акции протеста, но с разных сторон: одни приходили к Совету министров с украинскими флагами, другие противостояли им на Антимайдане, передает Крым.Реалии.

Глава украинской общественной организации «Евромайдан-Крым», начальник управления по вопросам Крыма в Министерстве по делам временно оккупированных территорий Сергей Мокренюк говорит, что не последнюю роль в закалке местных проевропейских активистов сыграла Партия регионов.

– У нас в Феодосии была небольшая группа в 5-6 людей, и нам быстро стало ясно, что почти никто не владеет информацией о евроинтеграции. Поэтому мы начали проводить публичные «евровечера», где разбирали пункты Соглашения об Ассоциации с Евросоюзом. Послушать это собиралось до 30 человек каждый вечер.

После первого срыва евроинтеграции стало ясно, что акции протеста пройдут по всей стране. Я связался с активистами со всего Крыма, и мы решили провести общекрымскую акцию в Симферополе, примерно на 200 человек. В противовес нашему митингу представители Партии регионов свезли со всего полуострова несколько тысяч бюджетников. Но такое противодействие только убедило нас в том, что мы на верном пути. Далее наша колонна двинулась к представительству президента в Крыму, скандируя проевропейские лозунги, и люди из кафе стали к нам присоединяться! В итоге к представительству дошло уже порядка шестисот человек.

Координатор крымского Евромайдана, гендиректор госпредприятия «Национальное газетно-журнальное издательство» Андрей Щекун отмечает, что крымские протесты были связаны с киевскими.

– Каждый вечер после работы мы собирались под Советом министров Крыма. Акции были системными, иногда приходило около тысячи людей. Мы проводили шествия от Совета министров до парламента, оттуда – к представительству президента. На выходных собирали деньги для тех, кто хотел поехать в Киев, сразу же покупали билеты и отправляли активистов. В столице их встречал Сергей Мокренюк, размещал на ночлег, водил на митинги. Из Крыма мы передавали на Майдан теплые вещи, домашнюю консервацию. В январе 2014 года провели в Симферополе форум, на который съехались активисты из всех районов Крыма. Несмотря на то, что мы проплатили помещение за неделю до мероприятия, перед нами просто закрыли двери.

Андрей Щекун констатирует, что сопротивление внутренних пророссийских сил активистам Евромайдана началось задолго до события февраля-марта 2014 года.

– Еще с середины декабря, когда мы создали штаб национального сопротивления в Крыму, началось скрытое агрессивное сопротивление нашим инициативам. В январе оно стало откровенным: повсюду расклеивали листовки, в интернете ходили ролики с нашими именами о «предателях Крыма» и «агентах ЦРУ», а потом их стали показывать даже в торговых центрах. Акции срывали, причем провокаторы приходили по очереди: то коммунисты, то казаки, то сторонники «Национально-освободительного движения», то регионалы. Очевидно, в Симферополе создали скоординированный штаб по противодействию нашей работе. Активисты НОД были самыми агрессивными, они пытались избивать активистов.

Активист крымского Евромайдана, вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Комуняр считает, что крымские ультрас в противостоянии заняли правильную сторону.

– После того как разные провластные провокаторы начали устраивать драки с евромайдановцами, симферопольские ультрас на общем собрании решили поддерживать и защищать проевропейских активистов, насколько это возможно. Крымским правительством тогда руководил Анатолий Могилев, а еще он занимал должность почетного президента футбольного клуба «Таврия». Он тогда заявил, что такого быть не может, что это не крымские болельщики вступились за Евромайдан. Включилась репрессивная машина против ультрас: милиция устраивала облавы, забирала людей в отделения и фотографировала, а потом эти фотографии отдавали пророссийским организациям, которые расклеивали листовки с лицами болельщиков. Помню, на них было написано: «Осторожно, евровандалы!» Но нам не было страшно. Пусть мы оказались в меньшинстве, но с режимом стоило бороться до конца.