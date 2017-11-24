Неизвестные в масках и с битами ворвались в дом ИП из Барановичей 9 24.11.2017, 16:16

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фото: Татьяна МАЛЕЖ

Нападение произошло в одном из домов частного сектора.

То, что в Барановичах что-то произошло, жители города понимали, просто выйдя из дома. С утра на улицах было много милиционеров, машин с сиренами, в том числе скорой помощи.

Горожане, которые добирались утром на работу, жаловались Intex-press на пробки на дорогах в Северном микрорайоне.

– Возле остановки «ТЭЦ» было много милиционеров, проехать было невозможно, – рассказывает один из очевидцев.

Были озвучены версии, что это учения. Однако, как стало известно журналистам, ночью в городе было совершено нападение на женщину-предпринимателя.

фото: Татьяна МАЛЕЖ

Преступники, проникшие в ее дом, были в масках. Пострадавшая горожанка жива. Получила ли женщина какие-нибудь травмы, как преступники проникли в дом и что похитили, пока не известно.

По информации Intex-press, на место происшествия выехали сотрудники «Алмаза» – антитеррористического спецподразделения МВД РБ. По неподтвержденной информации, в Барановичи также приехал глава МВД Игорь Шуневич. На месте преступления сейчас работают милиционеры.