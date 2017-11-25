Кассир минского гипермаркета выдумала хитрую схему 8 25.11.2017, 9:45

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Женщина украла из магазина 17 тысяч рублей.

Кассира строительного гипермаркета столицы уличили в обмане. С марта по июнь 2017 года 30-летняя женщина продавала покупателям товар и оформляла фиктивные чеки возврата. Затем деньги от покупки она забирала себе, пишет kp.by.

За это время у нее накопилось много аннулированных и отложенных чеков. Во время проверки это вызвало у администрации гипермаркета подозрения. Началось разбирательство.

- Во время очередной попытки выдать на руки покупателю копию чека и произвести возврат товара, действия сотрудницы были пресечены, - рассказывает официальный представитель УСК по г. Минску Марина Дранькова. - С помощью видеокамер выявлены все эпизоды противоправной деятельности кассира. Оказалось, за несколько месяцев она присвоила себе более 17 тысяч рублей.

Теперь на женщину завели уголовное дело. Ее обвиняют в присвоении и растрате имущества лицом, которому оно вверено, в крупном размере. По этой статье ей грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Все украденные деньги кассир возместила в полном объеме. На ее имущество следователи наложили арест на сумму более 120 000 рублей. Пока женщина находится под подпиской о невыезде. Материалы дела переданы в суд.