«500 тысяч белорусов работают только в России» 11 25.11.2017, 10:16

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Власти так и не сумели справиться с массовой безработицей.

Глава администрации Лукашенко Наталья Кочанова на днях заявила, что в стране порядка 500 тысяч человек не работают.

Суровые реалии победили словесную угрозу

Между тем, решить эту проблему Лукашенко поручал чиновникам еще весной нынешнего года.

- К 1 мая все должны быть трудоустроены. В какое бы я место и район ни приехал, мой помощник выедет туда заранее и пригласит публично безработных людей ко мне на встречу. И не дай бог после 1 мая такие люди будут, - грозился правитель 9 марта на совещании об актуальных вопросах развития страны.

Однако, на самом деле, проблема не решена до их пор, пишет «Завтра твоей страны».

Эксперт Белорусского экономического центра BEROC Катерина Борнукова считает, что директивные приказы «давайте всех трудоустроим» не работают. Особенно в ситуации, когда экономика восстанавливается после кризиса

- Во многом проблема безработицы в Беларуси состоит в том, что не соответствуют предложение и спрос. Безработные сконцентрированы в малых городах, в сельской местности и в определенных профессиях, которые не пользуются спросом, - подчеркивает аналитик.

Доктор экономических наук, профессор Борис Желиба напоминает, что Министерство труда и соцзащиты отчиталось в мае о трудоустройстве всех желающих. Но безработных в стране, по его мнению, больше, чем полмиллиона.

- Многие ищут работу за пределами Беларуси. Поскольку точных данных нет, приводятся сведения о том, что от 500 до 800 тысяч человек и более работают в России. Все больше белорусов выезжают в Польшу и Прибалтику: там выше зарплаты, - говорит экономист.

По его мнению, отчет Минтруда отражает бюрократический подход. Он отмечает, что официальный уровень безработицы в Беларуси (в пределах процента) не отражает реалий. В службу занятости обращаются люди, которые исчерпали возможность найти работу по знакомству или самостоятельно. Белорусы не идут на биржу, потому что пособие по безработице - мизерное. Рекомендации МВФ поднять его хотя бы до уровня минимальной зарплаты не выполняются.

- Обратившийся в службу занятости должен отработать на общественных работах, иначе не получит пособия. Поэтому большинство людей ищут работу по другим каналам, - говорит Борис Желиба.

Как обеспечить белорусов работой на родине? Эксперты предлагают наиболее эффективные способы.

Борис Желиба отмечает, что необходимо активнее привлекать иностранный капитал, прямые инвестиции.

Эксперт также призывает создавать предприятия, особенно на периферии, где нет работы. Для этого, по его словам, государству следует поддержать средний и мелкий бизнес, прежде всего, на местах.

- Сегодня на многих крупных госпредприятиях высвобождается рабочая сила. Поглотить ее, как показывает опыт передовых стран, быстрее всего может малый и средний бизнес, - отмечает экономист.

Эксперт Белорусского экономического центра BEROC предлагает также запустить большой инфраструктурный проект в городе, где есть проблемы с занятостью.

- Например, государство планирует построить завод по переработке отходов. Целесообразно возвести его в местах, где есть избыток рабочей силы, -- отмечает Катерина Борнукова.

Вообще, по мнению Катерины Борнуковой, у властей есть широкое пространство для активных мер на рынке труда.

Эксперт предлагает помогать оставшимся без работы белорусам с переобучением.

Кроме того по ее словам, эффективной мерой может стать программа по поддержке миграции внутри страны.

- Если в Столине, как отмечала Наталья Кочанова, нет работы, то квартиру там не продашь. Государство могло бы вмешаться и поддержать семьи, которые хотят переехать. Например, взять на себя обязательство постепенно выкупать квартиры по завышенной цене, - говорит Катерина Борнукова.

Она также предлагает развивать транспортную сеть, чтобы людям было удобнее добираться до места работы. По словам эксперта, очень часто транспорт частично решает проблемы занятости в малых городах.

Катерина Борнукова говорит, что это долгосрочные меры, которые не дадут мгновенных результатов, но их надо реализовывать.

- Знаю, что сегодня из малых городов в Минском районе ездят в Минск на работу. Это стало возможным благодаря тому, что есть электрички, - подчеркивает эксперт Белорусского экономического центра BEROC.

Важным шагом, который стоит предпринять властям, может стать повышение пособия по безработице.

- Если почти полмиллиона белорусов не могут найти работу, надо думать о том, как мы их можем поддержать, -- отмечает Катерина Борнукова.