Водителю скорой во время выезда самому понадобилась помощь 7 25.11.2017, 10:29

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В Микашевичах избили водителя скорой помощи.

Двум молодым людям не понравилось, что скорая помощь стоит во дворе их многоэтажки, пишет «Медиа-Полесье».

Фельдшеры ушли по вызову к пациенту, а водитель скорой, в ожидании, вздремнул. Неожиданно дверцу со стороны водительского места открыли и прозвучал вопрос:

- Что ты здесь делаешь?

- Какое ваше дело? – возмутился водитель. В ответ ему нанесли удар в лицо.

Водитель закрылся в машине и позвонил диспетчеру, тот вызвал милицию.

Хулиганов задержали и доставили в Микашевичское отделение милиции.

Лунинецким райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339 УК РБ «Хулиганство, совершённое группой лиц». Подозреваемые в совершении преступления задержаны и водворены в ИВС.