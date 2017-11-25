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ВC Египта нанесли авиаудары по убежищам террористов

  • 25.11.2017, 12:04
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Военным удалось уничтожить несколько убежищ террористов с оружием и боеприпасами.

Вооруженные силы Египта минувшей ночью нанесли авиаудары и уничтожили несколько машин, использованных при нападении на мечеть.

Об этом сообщает агентство «Франс пресс» со ссылкой на официального представителя вооруженных сил. Он также утверждает, что военным удалось уничтожить несколько убежищ террористов с оружием и боеприпасами.

Кроме того, по данным телеканала «Скай ньюз арабия», убиты 30 предполагаемых боевиков.

Операция началась после теракта в мечети, в результате которого погибли 235 человек.


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