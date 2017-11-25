В Минске обсуждают создание Национального университета 25.11.2017, 14:57

Около 40 человек принимают участие в конференции, посвященной созданию университета с белорусским языком обучения «Альбарутэнія».

Форум организован общественным объединением «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ). На открытии конференции модератор встречи первый заместитель председателя ТБМ Владимир Колос выразил надежду на то, что форум «положит начало процессу реального создания первого университета с белорусским языком обучения», передает «Радыё Рацыя».

«Нам нужно определить, каким будет наш университет, какие у него цели, - сказал он. - Думаю, не стоит создавать еще один вуз, похожий на те, что уже существуют. Национальный университет - это возможность заглянуть в будущее, создать что-то принципиально новое, сформировать академическое сообщество, которое даст импульс всему обществу, выработает новые стили, философские модели мировоззрения, предложения по решению тех проблем, которые стоят не только перед Беларусью, но и человечеством в целом».

«Процесс глобализации модели общества потребления, культивируемый сейчас, не дает ответов на вызовы, стоящие перед человечеством. Думаю, у Беларуси есть что сказать на этот счет, у нее достаточно интеллектуального потенциала, чтобы сгенерировать предложения всему обществу», - добавил Колос.

В течение двух дней участники конференции обсудят миссию национальных университетов в XXI веке в целом; академический профиль и исследовательский характер национального университета; роль белорусского языка, идентичности и высшего образования в современной Беларуси и другие вопросы.

Организационный комитет по созданию национального университета с белорусским языком обучения был сформирован по инициативе ТБМ в конце 2015 года. В него вошли представители различных общественных и политических организаций Беларуси. 11 сентября Мингорисполком зарегистрировал офис оргкомитета по созданию университета как структурной единицы ТБМ в отдельном помещении на улице Щербакова, 32.

Объединение завершает работу над окончательной версией устава университета и собирается в ближайшие месяцы зарегистрировать его вместе с названием университета. После этого ТБМ займется подготовкой документов для получения лицензии на осуществление образовательной деятельности.