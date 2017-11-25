11 фактов из истории, которые перевернут ваше представление о времени 6 25.11.2017, 17:20

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Подборка фактов, которые просто не укладываются в голове.

Существует так называемая теория синхронистичности. Она говорит о том, что все события, которые происходили когда-либо в истории человечества, так или иначе взаимосвязаны.

AdMe.ru решил это проверить и подготовил для вас 1 фактов о времени, которые просто не укладываются в голове.

№ 1. Клеопатра жила ближе по времени к полету в космос, чем к строительству пирамид

Клеопатра жила давно, так? Но даже для нее пирамиды были невероятно древними. Самая крупная — пирамида Хеопса — построена примерно в 2540 году до н. э. Между ее постройкой и рождением Клеопатры прошел 2 471 год. А между Клеопатрой и полетом на Луну всего 2 038 лет.

Кстати, об этих самых пирамидах. Для римлян пирамиды были такими же древними, как эти самые римляне для нас.

№ 2. В 1913 году Гитлер, Троцкий, Сталин и Фрейд жили в одном городе

Гитлер, Сталин, Фрейд и Троцкий вполне могли сидеть в одном кафе, пить чай и мило беседовать. Мало кто знает, но в 1913 году эти известные люди жили в одном городе (в Вене) совсем неподалеку друг от друга.

Гитлер с Троцким регулярно посещали Cafe Central. В нескольких метрах от него было любимое кафе Фрейда (Cafe Landtmann). Сталин и Гитлер жили всего в часе ходьбы друг от друга, а ровно в центре, в зимней резиденции австрийских Габсбургов, жил престарелый император Франц-Иосиф.

№ 3. Гарвардский университет был основан раньше, чем Исаак Ньютон опубликовал законы движения и гравитации

Легендарный Гарвардский университет основан в 1636 году. Это почти на 50 лет раньше, чем Исаак Ньютон в 1687 году опубликовал свой труд «Математические начала натуральной философии» (Philosophiae Naturalis Principia Mathematica), в котором изложил свои законы движения и закон всемирного тяготения.

№ 4. А Оксфордскому университету больше лет, чем империи ацтеков

Обучение в Оксфорде началось еще в 1096 году, а год основания ацтекского города-государства Теночтитлан — 1325-й. Это означает, что Оксфорду на 200 лет больше.

№ 5. Между первым полетом братьев Райт и полетом в космос прошло всего 58 лет

17 декабря 1903 года на побережье Атлантического океана в Северной Каролине самолет под названием «Флайер» совершил свой первый полет, который длился 12 секунд. А всего через 58 лет после этого события, в 1961 году, советский космонавт Юрий Гагарин полетел в космос. Полет длился 108 минут.

№ 6. Первый факс появился на 10 лет раньше, чем первый телефон

На самом же деле первые устройства факсимильного аппарата появились еще раньше, но первый работающий факс был на линии Париж — Лион в 1865 году. Тогда он назывался «пантелеграф». Пантелеграф умел передавать изображение текста, чертежей или рисунков на расстояние почти 500 км.

И только через 10 лет, в 1875 году, Томас Уотсон и Александр Белл показали работу первого мембранного телефона.

№ 7. Метрополитен в Лондоне начали строить в феврале 1860-го, когда в России было крепостное право. А в 11 штатах США — рабовладение

В то время как во многих странах процветало рабовладение, в Англии начали строительство первого метро. Тогда Лондонский метрополитен был длиною 6 км и насчитывал всего 7 станций.

Интересно еще и то, что из-за паровозного дыма под землей было практически невозможно дышать, но, несмотря на это, такой вид транспорта был самым популярным. Второе в мире подземное метро появилось только через 36 лет в Будапеште.

№ 8. Существует рекорд по самому длительному путешествию во времени

Российский космонавт Сергей Крикалев — обладатель интересного рекорда — самого продолжительного путешествия во времени. Рассчитано, что благодаря полетам в космос Крикалев на 1/48 секунды моложе, чем если бы он оставался все это время на Земле.

№ 9. Если вырыть яму через центр Земли и бросить туда предмет, то он будет лететь 42 минуты

Сколько времени будет лететь человек (или какой-то предмет), упавший в колодец, прорытый через центр Земли? Долгие годы такую задачку задают студентам в разных университетах мира в целях тренировки.

В 1966 году ученый по фамилии Купер рассчитал и опубликовал в журнале American Journal of Physics, что если бы мы вырыли такой туннель и бросили туда что-то, то предмет появится с другой стороны через 42 минуты. Конечно, он упомянул, что при этом придется столкнуться с чудовищным давлением и высокой температурой.

№ 10. Стивен Хокинг доказал, что переместиться во времени невозможно

Более того, он заявил, что получил экспериментальное подтверждение своему заявлению. 28 июня 2009 года Хокинг организовал вечеринку для путешественников во времени. Однако объявление об этом сделал только на следующий день. На встречу в указанное время никто так и не явился.

№ 11. Мировые часы иногда показывают 23:59:60

Чтобы всемирное время точнее соответствовало солнечному, в некоторые годы к 30 июня (или 31 декабря) Международная служба вращения Земли добавляет дополнительную секунду (секунда координации). В такие дни после 23:59:59 идет сначала 23:59:60, а уже потом 00:00:00 следующего дня.